Komplett schweigen: Melody Haase muss ihre Stimme schonen

Melody Haase (31) meldet sich mit einer Ankündigung bei ihrer Instagram-Community – anstatt wie gewohnt in die Kamera zu plaudern, teilt sie sich aber nur schriftlich mit. Und das hat auch einen Grund. "Ich bin seit mehreren Monaten heiser – was für jemanden mit der Leidenschaft Gesang sehr beängstigend ist", erklärt sie und verkündet ihr Vorhaben: "Im Mai möchte ich mir endlich bewusst Zeit nehmen, um meine Gesundheit zu priorisieren. Ein wichtiger Teil davon ist, meine Stimme konsequent zu schonen – also komplett aufs Sprechen zu verzichten."

Melody neige sowieso schon dazu, schnell heiser zu werden. Vor allem, wenn sie aktiv im Reality-TV unterwegs ist, sei ihre Stimme permanenten Strapazen ausgesetzt. "In Realityshows, wo permanent gesprochen wird, bin ich nach den ersten Tagen heiser, was mit folgenden Punkten zusammenhängt: Rauchen, was bei mir leider sehr viel ist, Alkohol und meiner Angewohnheit, chronisch zu wenig Kleidung zu tragen", gesteht sich die Beauty ein. Da sich die 31-Jährige nun wieder verstärkt auf ihre Gesangskarriere konzentrieren wolle, sei es für sie essenziell, ihre Stimme zu schützen: "Reality-TV ist mein Job, aber Musik ist mein Traum, den ich gerade zum ersten Mal seit DSDS versuche anzugehen."

Die Ex von Rapper Money Boy (43) hat neben ihrer Karriere als TV-Sternchen und ihrer tollen Stimme noch mehr zu bieten. Erst vor wenigen Monaten ließ sie für das Nackt-Magazin Playboy die Hüllen fallen – und erfüllte sich damit einen kleinen Traum. Dass sie nun die ganze Welt jetzt unbekleidet kennt, bereut sie keinesfalls – im Gegenteil, im Promiflash-Interview zeigte Melody sich mächtig stolz. "Als es dann wirklich in den Regalen stand, dachte ich mir erst 'Oh, die haben mich ja nackt gesehen', weil ich einfach so stolz auf die Bilder bin, dass ich bis dahin über diesen Aspekt gar nicht nachgedacht habe", gestand sie lachend.

ActionPress / BACKGRID Melody Haase bei der "The Fall Guy"-Premiere in Berlin

ActionPress / AEDT Melody Hasse im Februar 2025

