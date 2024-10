So bleibt Cheyenne Ochsenknecht mit ihrer Nichte in Kontakt

Seit Juli sind die Ochsenknechts um ein Familienmitglied reicher! Damit wurde Wilson Gonzalez Ochsenknecht (34) nicht nur zum ersten Mal Papa, sondern seine Schwester Cheyenne (24) auch zum zweiten Mal Tante. Seit rund vier Jahren lebt die Tochter von Natascha Ochsenknecht (60) allerdings in Österreich und kann ihrer Ursprungsfamilie nicht einfach mal kurz einen Besuch abstatten. Das Geschwister-Duo hat sich aber eine gute Lösung für dieses Problem überlegt, wie die zweifache Mutter im RTL-Interview verrät: "Wir facetimen jeden Tag ungefähr zehn Mal." Der erste Besuch ist auch schon in trockenen Tüchern: "Im Winter haben wir schon geplant, dass die mal herkommen. Wir haben schon gesagt, dass wenn die Kleine älter ist, dass sie hier Ferien macht."

Für Cheyenne ist die große Entfernung zu ihrer Familie halb so wild, immerhin besuche ihre Mama Natascha sie und ihre Kinder mindestens einmal im Monat. "Ich finde, diese Distanz ist auch recht angenehm und tut vielleicht auch einem ganz gut, wenn man nicht jeden Tag mit der Familie zusammen ist", gesteht die 22-Jährige.

Seit 2020 leben Cheyenne und ihr Mann Nino Sifkovits (29) auf einem eigenen Bauernhof in Österreich. Neben der kleinen Familie leben auf dem Grundstück noch einige tierische Bewohner wie Rinder, Schweine und Hühner. Obwohl ihre Familie nicht um die Ecke wohnt, liebt Cheyenne ihr Landleben. "Es ist so cool, denn wenn ich hier durch den Ort fahre und die Kinder wegbringe, dann ist da einer im Traktor, der winkt mir und der Bäckerin, der winke ich. Und unser Metzger, dem winke ich. [...] Es ist einfach so eine große Familie, jeder grüßt jeden, jeder mag sich, es ist alles so recht entspannt, wie in so einer eigenen Bubble", schwärmt sie im Interview mit Promiflash vor wenigen Tagen.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne und Wilson Gonzalez Ochsenknecht über Facetime

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht auf ihrem Hof

