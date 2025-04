Anita Latifi musste KDRS wegen Schwangerschaft abbrechen

Eigentlich wollte Anita Latifi (29) in diesem Jahr die Kampf der Realitystars-Sala aufmischen. Doch wie nun bekannt wird, kam alles ganz anders: Die TV-Bekanntheit musste die Dreharbeiten aufgrund ihrer Schwangerschaft abbrechen. "Meine Periode blieb damals aus und ich hatte dieses komische Gefühl in mir – das kann man nicht beschreiben", verrät sie gegenüber Bild und erklärt, dass sie die Produktion wegen ihrer Übelkeit um Hilfe bat. Ein Test brachte dann Klarheit: "Der Schwangerschaftstest war positiv! Ich bin kurz vor den Dreharbeiten schwanger geworden."

Obwohl sie die Show aufgrund gesundheitlicher Bedenken sofort verlassen musste, freute sich Anita sehr über das Ergebnis. "In dem Moment wusste ich: Mein Leben wird sich komplett ändern! Aber es war auch ein schöner Gedanke", schwärmt sie. Wie das Magazin weiter berichtet, mussten die Kandidaten schon einige Monate vor dem Beginn der Dreharbeiten einige medizinische Tests machen – unter anderem auch einen Schwangerschaftstest. Der fiel bei der Musikerin damals allerdings noch negativ aus.

Die süßen Neuigkeiten verkündete Anita erst vor wenigen Stunden auf Instagram. In einem Video ist zu sehen, wie sie und ihr Partner mit dem Rücken zur Kamera am Strand sitzen. Als die beiden ihre Basecaps langsam umdrehen, sind die Worte "Mom" und "Dad" zu erkennen. Zu der süßen Aufnahme schrieb sie: "Und dann schickt dir Gott einen Menschen, der deiner Seele einen Frieden schenkt. Der deinem Herzen ein Lächeln bringt. Und all die Wunden in dir heilen will. Ein Geschenk, das Gott für dich geschickt hat."

Instagram / anitalatifi Anita Latifi und ihr Partner, April 2025

Instagram / anitalatifi Anita Latifi und ihr Partner, April 2025

