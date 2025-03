"Tot": Keanu Reeve wird nicht als "John Wick" zurückkehren

Keanu Reeves (60) hat jetzt in einem Interview mit ExtraTV ein klares Statement zur Zukunft seines wohl bekanntesten Filmcharakters abgegeben. Der Schauspieler erklärte, dass John Wick, der Auftragskiller aus der gleichnamigen Filmreihe, endgültig tot sei. "Ihr wisst doch, dass der Charakter tot ist. Er starb in 'John Wick: Kapitel 4'", äußerte er nachdrücklich und ließ damit wenig Raum für Spekulationen. Keanu, der die Rolle seit dem ersten Film im Jahr 2014 verkörperte, machte außerdem klar, dass es aktuell keine Pläne für eine Rückkehr gebe: "Im Moment war es das", stellte er unmissverständlich klar und dämpfte die Hoffnungen vieler Fans.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Keanu angedeutet, dass die physischen Anforderungen der Rolle ihn zunehmend belasteten und eine Fortsetzung unwahrscheinlich sei. Nach zehn Jahren in der Action-Reihe sei die Anstrengung nicht nur spürbar, sondern auch ein Argument, den Charakter ruhen zu lassen. In den Online-Foren und sozialen Netzwerken reagierten Fans unterschiedlich auf seine Aussagen. Während einige das Ende der Figur als "perfekt" bezeichneten und eine Rückkehr als unnötig betrachteten, wünschten sich andere zumindest ein Prequel oder eine Geschichte, die Wick vor seinem Tod zeigt. Ein Fan schrieb laut Kino.de: "Es ist immer besser, aufzuhören, solange es noch großartig ist, anstatt ein Franchise durch eine erzwungene Fortsetzung zu ruinieren."

Abseits des Trubels um "John Wick" wird Keanu dennoch ein Teil des Franchise bleiben. Im kommenden Prequel "From the World of John Wick: Ballerina", das im Juni 2025 erscheint, wird der Darsteller erneut in die Figur des legendären Killers schlüpfen – diesmal jedoch in einer Nebenrolle. Für Keanu selbst war die Rolle des wortkargen Helden ein wichtiger Karriere-Meilenstein. Auch während der Promotion-Touren zu den bisherigen "John Wick"-Filmen betonte er mehrfach, wie sehr ihm das Projekt und seine Fans am Herzen liegen. Ungeachtet des Abschieds von "John Wick" bleibt der Schauspieler ein gefragter Name in der Filmindustrie.

Getty Images Keanu Reeves bei der Premiere von "John Wick", September 2015

Getty Images Keanu Reeves, Schauspieler

