Für diese zwei Kandidaten ist die GNTM-Reise nun vorbei

Die diesjährige Germany's Next Topmodel-Staffel ist in vollem Gange und auch in der aktuellen Folge müssen die Male- und Female-Models zeigen, was in ihnen steckt. Denn Heidi Klum (51) hat sich für den Entscheidungs-Walk eine ganz besondere Aufgabe überlegt: Als Duos müssen jeweils ein männliches und ein weibliches Model zusammen als Marionetten über den Laufsteg laufen und dabei visuell eine Geschichte erzählen. Für die Bewertung der Performances hat sich Heidi von niemand Geringerem als Topmodel Adriana Lima (43) Unterstützung geholt. Doch wer kann die strenge Jury überzeugen?

Viele Paare hauen Heidi und Adriana direkt vom Hocker. So bekommen zum Beispiel Eliob und Magdalena mit ihrer Darbietung des "Wiener Grants" direkt ein Foto. Auch Ethan und Josy können mit ihrer Freundschafts-Performance überzeugen und sich ein Ticket in die nächste Runde sichern. "Das waren die Besten", schwärmt Heidi. Weniger rund läuft es hingegen für Annett. Sie bekam bereits beim Fotoshooting in der letzten Folge Kritik und kann Heidi und Adriana auch diesmal nicht begeistern. Für das Best-Ager-Model gibt es dieses Mal deshalb kein Foto.

Auch die Male-Models bleiben nicht verschont. Aus ihren Reihen trifft es den 24-jährigen Keanu. Für seine Performance, mit der er die Wichtigkeit von wahrer Liebe ausdrücken wollte, erntet er von den zwei Topmodels Kritik. Auch er gehörte beim vorherigen Fotoshooting schon nicht zu den Besten. Nun heißt es deshalb auch für ihn Koffer packen. Für die übrigen Kandidaten und Kandidatinnen rückt der Traum vom "Germany's Next Topmodel"-Titel immer näher. In der nächsten Woche treten nun nur noch jeweils elf Girls und Boys im Rennen um den Sieg an.

ProSieben / Michael Boer Annett, GNTM-Kandidatin

Michael de Boer / ProSieben Kenau, GNTM-Kandidat

