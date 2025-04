Dieses Supermodel ist in dieser Woche Gastjurorin bei GNTM

Adriana Lima (43) sorgt in der kommenden Folge von Germany's Next Topmodel für einen echten Glamour-Moment – das geht aus einer offiziellen Pressemitteilung von ProSieben hervor. Gemeinsam mit Chefjurorin Heidi Klum (51) nimmt das Supermodel als Gastjurorin am sogenannten "Puppen-Walk" teil, bei dem die verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten ihre schauspielerischen und modeltechnischen Fähigkeiten unter Beweis stellen müssen. Die Teilnehmer erscheinen dabei als lebensgroße Marionetten und erzählen mit ihrem Partner eine kreative Geschichte auf dem Laufsteg. Das Design der Outfits stammt von dem US-amerikanischen Designer Colm Dillane, besser bekannt als KidSuper. Während Adriana mit ihrer Expertise Tipps gibt, wird sie am Set zudem von Heidis Sohn Henry (19) unterstützt, der als Praktikant hinter den Kulissen mitarbeitet.

Die 43-Jährige steht den Models nicht nur in der Jury zur Seite, sondern gibt auch Backstage wertvolle Ratschläge. "Bleib immer selbstbewusst, erzähle die Geschichte des Designers und vergiss nicht: Die Kameras am Ende sind das Wichtigste", erklärte die dreifache Mutter und frühere Victoria's Secret-Ikone den Teilnehmern vor ihrem großen Auftritt. Gleichzeitig laufen einige andere Kandidaten in dieser Woche auf der Berliner Fashion Week und konnten ihr Können in den Shows renommierter Designer wie Kilian Kerner und Marcel Ostertag unter Beweis stellen. Besonders für Kevin prognostizierte Kilian eine große Zukunft in der Branche. "Du gehörst zu denen, die am meisten Potenzial haben", lobte er das Nachwuchsmodel.

Dass Adriana und Heidi nun wieder zusammenarbeiten, weckt Erinnerungen an alte Zeiten, in denen die beiden regelmäßig gemeinsam für Victoria's Secret über den Laufsteg schritten. Adriana, die ihre Karriere bereits im jungen Alter von 15 Jahren startete, hat seitdem mit nahezu jedem führenden Designer der Welt gearbeitet und zählt bis heute zu den erfolgreichsten Topmodels. Heidi dürfte sich besonders freuen, ihre langjährige Kollegin und Freundin bei der Show begrüßen zu können, denn die beiden verbindet nicht nur ihre Zeit bei der berühmten Dessous-Marke.

Getty Images Henry Samuel im Januar auf der Pariser Fashion Week

Getty Images Tyra Banks, Gisele Bündchen, Heidi Klum, Alessandra Ambrosio und Adriana Lima

