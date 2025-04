Halbes Jahr nach Geburt: Stillt Lisa Marie Akkaya noch?

Im Oktober 2024 bekamen Lisa Marie Akkaya (24) und ihr Mann Furkan Akkaya (24), genannt Akka, erstmals Nachwuchs. Mittlerweile ist der kleine Emilio schon rund ein halbes Jahr alt und die stolzen Eltern geben regelmäßig Einblicke in ihren Alltag mit Baby. In ihrer Instagram-Story spricht Lisa nun offen über das Thema Stillen. Die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidatin gibt zu: "Nein, ich stille nicht mehr. Es hat bei mir einfach nicht mehr funktioniert nach einer Zeit und das ist völlig in Ordnung und kommt häufig bei Müttern vor."

Lisa habe zuerst Bedenken gehabt, ihren Followern überhaupt mitzuteilen, dass sie ihren Sohn nicht mehr stillt. "Ich hatte totale Schuldgefühle, dass ich Emilio nicht das geben konnte, was er braucht", erklärt die Content Creatorin und fügt hinzu: "Aber zum Glück sind die Produkte heute sehr fortgeschritten und ihm geht es offensichtlich sehr gut, und ich mache mir da keinerlei Sorgen."

Lisa und Akka nahmen im vergangenen Jahr gemeinsam an "Temptation Island V.I.P." teil und meisterten den Treuetest. Schon während der Dreharbeiten war die Dubai-Auswanderin schwanger. Nach dem TV-Experiment heiratete das Paar im Wüstenstaat und begrüßte wenig später den kleinen Emilio auf der Welt.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya und ihr Sohn Emilio im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya und Furkan Akkaya, Realitystars

Anzeige Anzeige