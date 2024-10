"Babyboy": Lisa Marie Straube ist endlich Mama geworden

Lisa Marie Straube (23) und ihr Mann Furkan Akkaya, genannt Akka, sind endlich stolze Eltern. Das verkündet das ehemalige Temptation Island V.I.P.-Pärchen in einer Instagram-Story. Lisa postet ein niedliches Bild von sich im Krankenhausbett, mit dem neuen Erdenbürger auf der Brust. Das Gesicht des Kleinen hat sie mit einem Herz überdeckt. "Willkommen, mein kleiner Babyboy", schreibt sie dazu. Besonders putzig: Ihr Baby trägt einen süßen Strampler mit der Aufschrift "Ich liebe Dad". Die Geburt muss nur wenige Stunden her sein, denn als Datum gibt die frischgebackene Mama den 30. Oktober an. Der Name des Babys steht auch schon fest: Emilio!

Überraschend kommt die Geburt von Lisa und Akkas Baby aber nicht. Bereits zu Beginn der Woche meldete die Reality-TV-Bekanntheit sich noch hochschwanger bei ihren Fans. "Wir waren gestern noch im Krankenhaus, weil wir dachten, es geht los. Ich hatte so Panik. Es wird auf jeden Fall diese Woche kommen", kündigte sie an. Lange gedauert hat es also offenbar nicht mehr. Ganz ohne Nervosität ging es dann aber doch nicht: "Ich versuche mich nicht so verrückt zu machen. Danke übrigens für die ganzen lieben und aufbauenden Worte, die ich von euch bekommen habe."

Dass sie Nachwuchs erwarten, verkündeten Lisa und Akka bereits Mitte September. Bevor das Baby kommen konnte, mussten aber noch Nägel mit Köpfen gemacht werden: Nur wenige Tage nach der Verkündung läuteten in Dubai die Hochzeitsglocken. Dafür ging es auf ein Standesamt, aber auf ein romantisches Brautkleid und einen schicken Anzug verzichteten die beiden nicht. Während Akka einen beigefarbenen Anzug ohne Krawatte trug, sagte Lisa in einer bodenlangen Robe mit leichtem Stoff und feiner goldfarbener Stickerei "Ja".

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube mit ihrem Sohn, Oktober 2024

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und Lisa Marie Straube, 2024

