Jonathan Davino nach Trennung von Sydney gesichtet

Jonathan Davino, Ex-Verlobter der Schauspielerin Sydney Sweeney (27), wurde nun laut TMZ erstmals seit ihrer Trennung in der Öffentlichkeit gesichtet. Am Dienstag spazierte der Unternehmer durch die Bel-Air-Nachbarschaft von Los Angeles und führte dabei Tank, ihren gemeinsamen Hund, aus. In schlichter Kleidung – einem weißen T-Shirt, blauen Jeans und Sneakers – wirkte er überraschend zurückhaltend. Das Paar, das sich 2018 zum ersten Mal gemeinsam zeigte und seit 2022 verlobt war, hatte laut Insidern bereits im Januar seine Beziehung beendet und die ursprünglich für Mai geplante Hochzeit abgesagt.

Während Jonathan vergleichsweise ein ruhiges Leben zu führen scheint, ist Sydney beruflich gerade voll ausgelastet. Neben der Arbeit an der dritten Staffel von Euphoria steht die Schauspielerin für mehrere Filme vor der Kamera, darunter eine Adaption des Romans "The Housemaid" sowie zwei Biografien. Die Trennung scheint Sydney also nicht auszubremsen. Ein Insider berichtete dem People Magazine: "Sydney ist genau da, wo sie sein möchte." Sie habe ihren Fokus voll auf Karriere und neue Projekte gerichtet. Auch auf privaten Luxus verzichtet sie dabei augenscheinlich nicht – zuletzt war sie mit Freundinnen auf Reisen in Afrika und Paris.

Die Beziehung von Sydney und Jonathan war oft Gegenstand von Spekulationen. Bereits im Januar berichteten Medien über Ungereimtheiten zwischen den beiden, nachdem Sweeney Fotos von ihrem Instagram-Profil gelöscht hatte, die sie mit Jonathan zeigten. Zuletzt machte Sydney wiederum Schlagzeilen mit ihrer engen Freundschaft zu Schauspielkollege Glen Powell (36) – diese löste neue Gerüchte aus, die die Schauspielerin jedoch von sich wies. Während Jonathan zuletzt zurückgezogen lebte, scheint Sydney die Trennung als persönlichen und beruflichen Neuanfang zu betrachten. Ihr Ex-Verlobter bleibt offenbar weiterhin in ihrem Umfeld präsent und kümmert sich derzeit um ihren geliebten Vierbeiner.

Backgrid / Action Press Sydney Sweeney und Jonathan Davino, August 2024

MEGA Jonathan Davino und Sydney Sweeney in Paris, 2024

