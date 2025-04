Sydney Sweeney soll schon seit Januar wieder Single sein

Sydney Sweeney (27) und Jonathan Davino gehen einem befreundeten Insider zufolge angeblich getrennte Wege – und das schon seit Januar dieses Jahres. Wie eine mit der Situation vertraute Quelle gegenüber TMZ berichtet, sollen die Schauspielerin und der Produzent seit Anfang des Jahres nicht mehr romantisch miteinander verbunden sein. Nach rund sieben gemeinsamen Jahren sollen sie demnach keine Liebesbeziehung mehr miteinander führen.

Mitte Januar wurde das Paar noch gemeinsam bei einem Date in New York City gesichtet. Auf den Schnappschüssen vom gemeinsamen Abend sah die Euphoria-Berühmtheit aber nicht allzu gut gelaunt aus. Wie sich laut TMZ später herausstellte, war das auch der Abend, an dem die zwei das bisher letzte Mal zusammen in der Öffentlichkeit gesehen wurden. Kurz darauf wurde publik, dass die Verlobten ihre Hochzeit, die ursprünglich in diesem Mai stattfinden sollte, aufgrund "zu voller Terminkalender" verschoben werden musste. Seither wird nun regelmäßig über ihren Beziehungsstatuts spekuliert. Während einige Insider von einer endgültigen Trennung berichten, hielten sich Sydney und Jonathan bislang bedeckt – das Paar selbst hat ein Liebes-Aus nicht bestätigt.

Sydney und Jonathan hatten sich 2018 erstmals öffentlich als Paar gezeigt, nachdem zuvor Dating-Gerüchte aufgekommen waren. 2022 gaben sie schließlich ihre Verlobung bekannt, allerdings ohne konkrete Details zu den Hochzeitsplänen zu teilen. Die 27-Jährige verteidigte ihre Beziehung zuletzt gegen Gerüchte, als ihr eine Affäre mit ihrem "Anyone But You"-Co-Star Glen Powell (36) nachgesagt wurde. Sie betonte, Jonathan sei während der Dreharbeiten stets an ihrer Seite gewesen. Ob die beiden tatsächlich noch eine gemeinsame Zukunft haben, bleibt ungewiss.

Aissaoui Nacer / MEGA Jonathan Davino und Sydney Sweeney, Juli 2023

Steven Bergman/AFF-USA.COM / MEGA Glen Powell und Sydney Sweeney, "Anyone But You"-Kollegen

