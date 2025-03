Sydney Sweeney genießt Safari-Trip trotz Trennungsgerüchten

Sydney Sweeney (27) lässt sich von den aktuellen Trennungsgerüchten nicht aus der Ruhe bringen und genießt eine Reise mit ihren engsten Freundinnen durch den afrikanischen Kontinent. Auf Instagram teilt die Euphoria-Darstellerin fröhliche Schnappschüsse, die sie in Tansania inmitten von Elefanten und atemberaubenden Landschaften zeigen. Ein besonderes Highlight ihrer Abenteuerreise ist eine Fahrt im Heißluftballon. Gleichzeitig sorgen Spekulationen über eine mögliche Beziehungskrise weiter für Aufsehen – vor allem nach dem Löschen eines Kuss-Fotos mit ihrem Verlobten Jonathan Davino. Die beiden hatten sich 2018 kennengelernt und 2022 verlobt, doch konkrete Hochzeitspläne scheinen momentan in weiter Ferne zu liegen.

Bereits in der Vergangenheit hielt sich die Schauspielerin zurück, wenn es um ihren privaten Beziehungsstatus ging. Im Dezember 2023 erklärte sie in einem Interview mit Glamour UK: "Ich finde es wichtig, etwas für mich zu behalten. Ich rede über so viele Dinge, das bringt mich oft in Schwierigkeiten. Aber das ist etwas, das ich schützen möchte." Ihr Wunsch nach Privatsphäre geriet ins Wanken, als im Vorjahr Gerüchte aufkamen, sie hätte eine Affäre mit ihrem "Anyone But You"-Co-Star Glen Powell (36). Beide dementierten diese Spekulationen und betonten wiederholt, nur gute Freunde zu sein. Sogar während der Promotion-Tour des Films schienen sie unbeeindruckt von den Schlagzeilen.

Die möglichen Beziehungsprobleme zwischen Sydney und Jonathan thematisieren Beobachter seit Längerem. Laut vorab bekannt gewordenen Informationen sollen vor allem unterschiedliche Lebenspläne und Sydneys Karriere die Spannungen verstärkt haben. Zudem wurde die geplante Hochzeit der beiden offenbar abgesagt, was die Spekulationen weiter anheizt. Derzeit scheint es, als nutze Sydney ihre Reise, um zur Ruhe zu kommen und Abstand zu gewinnen, während ihre Fans gespannt auf eine Klärung der Beziehungssituation warten.

Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney im Urlaub

Getty Images Jonathan Davino und Sydney Sweeney, Oktober 2018

