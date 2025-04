Max Wilschrey hat sich Augen von Freundin tätowieren lassen

Vor etwa einem Jahr hat Max Wilschrey (29) seine Beziehung zu Großhandelskauffrau Laura bekannt gegeben. Noch immer scheinen die beiden sehr glücklich – so glücklich, dass der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat seiner Partnerin nun einen Liebesbeweis macht, der unter die Haut geht. Max hat sich ein Abbild von Lauras Augen auf den linken Bizeps tätowieren lassen! Stolz teilt er von dem vollendeten Meisterwerk ein Foto in einer Instagram-Story. Dabei nimmt er zweifelnden Fans auch gleich den Wind aus den Segeln. "Da einige denken, es ist ein Aprilscherz: Es ist tatsächlich keiner", schreibt er verschmitzt dazu.

Max scheint sich sicher zu sein: Das mit Laura ist die wahre Liebe. Im Interview mit RTL verrät er sogar, dass die beiden definitiv heiraten wollen. Laura habe ihm bis Jahresende gegeben, um vor ihr auf die Knie zu gehen und ihr einen Antrag zu machen. "Max hat zu mir von Beginn an gesagt, dass er mich heiraten will. Ich bin eine Frau und mein Bauchgefühl sagt, dass da was kommt. Aber im Ernst: Zu schnell soll es auch nicht gehen, aber wenn er mir jetzt einen Antrag machen würde, würde ich Ja sagen", stellt die Brünette im Gespräch allerdings auch klar. Kinder stehen übrigens auch mit auf dem Plan – allerdings erst in ein paar Jahren, wenn sie ihr Leben als Paar so richtig ausgelebt haben.

Bevor er mit Laura zusammengekommen ist, versuchte Max sein Glück lange im Reality-TV bei Shows wie Ex on the Beach und Bachelor in Paradise. Doch offensichtlich hat es dort nicht so gut für ihn geklappt, ihm wurde sogar der "Betrüger"-Stempel aufgedrückt. Laura ist jedoch die Richtige für ihn, wie er einmal schwärmte: "Laura ist einfach eine Frau, die mich nicht verändern wollte oder Ähnliches. Ich konnte einfach so sein, wie ich bin, es war so schön und ungezwungen mit ihr, dass ich einfach die Zeit mit ihr genossen habe."

Anzeige Anzeige

Instagram / max_wilschrey Max Wilschreys neues Tattoo

Anzeige Anzeige

Instagram / max_wilschrey Max Wilschrey mit seiner Freundin Laura, Januar 2025

Anzeige Anzeige