Max Wilschrey und seine neue Freundin ziehen schon zusammen!

Max Wilschrey (28) geht den nächsten Schritt! Der Bachelor in Paradise-Star machte Ende April seine neue Beziehung öffentlich und zeigte seine neue Freundin Laura. Nun geht es bei den beiden direkt weiter: Sie ziehen zusammen! "Neues Kapitel! 'Zu dir oder zu mir?' hat nun offiziell ein Ende. Wir haben den nächsten Schritt gewagt und werden ab dem 1. Juni in unsere erste gemeinsame Wohnung ziehen", schreibt Max zu einem Post, auf dem die beiden glücklich ihre neuen Schlüssel in den Händen halten.

Schon vor wenigen Wochen deutete Max an, dass Laura und er gerne zusammenziehen möchten. Der einstige Ex on the Beach-Kandidat kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Laura ist einfach eine Frau, die mich nicht verändern wollte oder Ähnliches. Ich konnte einfach so sein, wie ich bin, es war so schön und ungezwungen mit ihr, dass ich einfach die Zeit mit ihr genossen habe", führte er damals aus.

Max suchte neben "Bachelor in Paradise" und "Ex on the Beach" auch bei Die Bachelorette nach der großen Liebe. Seitdem war er jedoch in keiner TV-Show mehr zu sehen. Sein Hauptfokus liegt nun unter anderem auf dem Fußball: Der Kicker ist nämlich Teil der Baller League, einer Hallenfußball-Liga, die Lukas Podolski (38) und Mats Hummels (35) zusammen mit anderen Promis gegründet haben und im Internet gestreamt wird.

Instagram / max_wilschrey Max Wilschrey mit seiner Freundin Laura

