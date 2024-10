Neues Fame-Fighting-Duo: Max Wilschrey boxt gegen Bocc Öszu

Es geht Schlag auf Schlag: Ein neues Kampf-Duo für Fame Fighting 2 steht fest! Das gibt der Veranstalter nun auf dem offiziellen Instagram-Account in einem Statement preis: "Heavyweight Crash, Bocc Özsu kämpft am 09.11. gegen Max Wilschrey (28) in Bonn." Während sich Bocc bereits bei Fame Fighting Challenger beweisen konnte, was zu seiner Teilnahme am großen Event im November führte, steht Max zum allerersten Mal im Ring. "Ein geiler Kampf erwartet uns. Wir freuen uns drauf!", teasert der Veranstalter das Aufeinandertreffen verheißungsvoll an.

Baller-League-Fußballer Max muss sich wohl warm anziehen, denn sein Kontrahent macht ihm im Vorhinein eine ordentliche Ansage. "Max, was denkst du dir, wer du bist, dass du mit mir in den Ring steigen willst? Plötzlich kommst du Möchtegern-Fußballer aus irgendeiner Ecke und willst dich beweisen?", wütet er gegenüber Bild. Und das war längst noch nicht alles: Der Love Island-Star schießt hinterher: "Bro, du rennst einem Ball hinterher, mach dich mal gefasst, vor mir wegzulaufen. Du hast im Kampfsport nichts zu suchen."

Max ist nicht der einzige Kicker, der sich in den Ring wagt: Mit Jakub Merlan-Jarecki (29) und Kevin Njie (28) stellen sich zwei weitere Fußballer der sportlichen Herausforderung. Sowohl Jakub als auch Kevin waren schon im vergangenen Jahr mit von der Partie und konnten beide einen Sieg verbuchen. Nun werden sich die beiden Reality-TV-Bekanntheiten miteinander im Ring messen. "Ein persönliches Problem direkt haben wir nicht. Ich denke, uns verbindet die Vergangenheit mit dem Fußball. Ich glaube aber, nachdem, was ich gesehen habe, wie ich ihn kennengelernt habe, ist Boxen nicht so sein Sport", sagt Jakub über seinen Gegner gegenüber Bild. Doch auch Kevin zeigt sich im Interview mit dem Newsblatt siegessicher: "Jakub macht einen auf Champion, aber er hat noch nichts gezeigt im Ring."

Anzeige Anzeige

Instagram / bocc.oe Bocc Özsu im September 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Jarecki, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige