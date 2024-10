Mit Kampfansage: Max Wilschrey mischt bei Fame Fighting mit

Max Wilschrey (28) tauscht den Fußballplatz gegen den Boxring! Der Fußballprofi wird nämlich am 9. November bei Fame Fighting 2 in Bonn antreten. Eine ganz neue Herausforderung für Max, denn mit Boxen hat er keinerlei Erfahrung, wie er im Bild-Interview preisgibt – das wird ihn aber nicht davon abhalten, alles zu geben. "Ich habe zwar noch nie geboxt, aber ich bin Sportler und vor Herausforderungen drücke ich mich auf jeden Fall nicht", betont der Stürmer vom FC Karbach. Eine Kampfansage hat er auch direkt im Gepäck: "Abseits des Fußballplatzes bin ich sehr lieb, doch auf dem Platz und im Ring bin ich ein A*schloch."

Und wie läuft die Vorbereitung auf den großen Kampf? Das Boxtraining habe Max einfach in seine normale Routine eingebaut. Drei- bis viermal die Woche habe er ohnehin Training, jetzt kommen noch rund sechs Einheiten für Fame Fighting dazu. "Die Technik ist noch ausbaufähig, aber das Boxtraining macht mir Spaß und ich fühle mich nicht fehl am Platz", zeigt der 28-Jährige sich hoch motiviert. Wie er sich im Ring nachher verhalten wird, könne er aber noch nicht genau sagen. Immerhin ist auch noch nicht bekannt, gegen wen Max antreten wird.

Genügend Auswahl an Gegnern gibt es aber schon. Neben dem ehemaligen Bachelorette-Teilnehmer werden auch Realitystar Chris Broy (35) und Sixxpaxx-Stripper Marvin Manson in den Ring steigen. Hinzu kommt Tätowierer Diogo Sangre (30) und der französische Gigolo Tommy Pedroni (29). Falls das noch nicht reicht, gibt es noch Schauspieler Eric Stehfest (35) oder die TV-Bekanntheiten Aleks Petrovic (33) und Jakub Jarecki (29) zur Auswahl. Und auch diese Jungs halten sich mit Ansagen nicht zurück. So betonte beispielsweise Chris gegenüber dem Magazin: "An mir wird mein Gegner nicht vorbeikommen! Ich bin eine Mauer und meine Fäuste wie Eisen!"

RTL/ René Lohse Max Wilschrey, Bachelorette-Kandidat

Instagram / chris_broy Chris Broy im Dezember 2022

