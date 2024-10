Fame Fighting: Max Wilschreys Freundin hat Angst um ihn

Max Wilschrey (28), bekannt aus der Datingshow Die Bachelorette, wagt sich in ein neues Abenteuer: den Boxring. Der Realitystar tritt beim Fame Fighting an, nachdem er dort kurzfristig als Ersatz für einen anderen Kandidaten eingesprungen ist. In seinem Fight wird er gegen Bocc Özsu antreten, mit dem er 2022 bereits bei Ex on the Beach vor der Kamera stand. Max Freundin Laura zeigt sich an seiner Teilnahme allerdings wenig begeistert und sorgt sich um seine Sicherheit: "Laura hat Angst um mich, weil ich im Gegensatz zu Bocc nicht so viel Erfahrung habe. Sie hofft, dass ich mich nicht verletze", erklärt er gegenüber RTL.

Und ihre Sorge ist auch ein wenig berechtigt, schließlich hat der 28-Jährige für die Vorbereitung weniger Zeit als sein Kontrahent – und auch nicht so viel Erfahrung: "Ich habe bisher eigentlich wenig mit Boxen zu tun gehabt. Natürlich sind fünf Wochen Vorbereitung nicht viel, umso mehr trainiere ich gerade." Zwischen ihm und Bocc gebe es keinen Streit, weswegen er ihren Fight nur als "rein sportliche Auseinandersetzung" betrachte. Dennoch macht er seinem Gegner im Interview eine Kampfansage: "Ich möchte Bocc zeigen, wie man richtig boxt. Denn seine bisherigen Kämpfe sahen eher wie Straßenschlägereien aus!"

Auch wenn Laura sich Sorgen um Max macht, wird sie ihn beim Fame Fighting sicherlich ordentlich anfeuern. Seit neun Monaten sind die zwei zusammen und scheinen überglücklich miteinander zu sein. Nach der Enttäuschung bei "Die Bachelorette" und Bachelor in Paradise hat er mit ihr das Glück gefunden, welches ihm im Fernsehen versagt blieb. Die beiden sind nach vier Monaten bereits zusammengezogen und planen nun den Umzug in eine größere Wohnung, um möglicherweise den Grundstein für eine Familie zu legen. "Die Wohnung ist so groß, dass man da theoretisch dann auch irgendwann das erste Kind großziehen kann, wenn das kommen sollte", verrät Max.

RTL / René Lohse Max, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2022

RTL / René Lohse Max, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2022

Instagram / max_wilschrey Max Wilschrey mit seiner Freundin Laura

