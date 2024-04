So haben sich Max Wilschrey und neue Freundin kennengelernt

Bei ihnen hat es gefunkt! Max Wilschrey (28) galt im Reality-TV lange als wildes Pferd, doch nun hat der Bachelorette-Star seine bessere Hälfte gefunden. Aber wie haben er und Laura sich kennengelernt? "Wir kannten uns tatsächlich schon etwas länger, beziehungsweise sind uns öfter mal auf verschiedenen Veranstaltungen über den Weg gelaufen, aber hatten nie Kontakt oder etwas miteinander zu tun", erklärt Max in seiner Instagram-Story. An Karneval hatten sie dann das erste Mal Kontakt und sehen sich seitdem regelmäßig. Fest zusammen sind sie aber noch nicht lange: "[Es] ist noch relativ frisch."

Max kommt aus dem Schwärmen für seine Liebste gar nicht mehr heraus. "Laura ist einfach eine Frau, die mich nicht verändern wollte oder Ähnliches. Ich konnte einfach so sein, wie ich bin, es war so schön und ungezwungen mit ihr, dass ich einfach die Zeit mit ihr genossen habe", gibt der einstige Ex on the Beach-Kandidat zu. Die beiden überlegen sogar schon, bald zusammenzuziehen.

Zuvor hatte Max lange den Stempel "Fremdgeher". Unter anderem meinte Adela Smajic (31) nach Bachelor in Paradise, Max hätte sie betrogen. Mit seiner neuen Freundin ist für ihn aber alles anders, da sie fest zusammen sind und sich nicht mehr in einer Kennenlernphase befinden. "Laura bedeutet mir alles", betont er abschließend.

Instagram / max_wilschrey Max Wilschrey mit seiner Freundin Laura

RTL / Markus Hertrich Max, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2023

