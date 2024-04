Bachelorette-Star Max Wilschrey ist wieder in festen Händen!

Max Wilschrey (28) ist wieder vergeben! Der Kölner suchte schon das ein oder andere Mal die große Liebe im Reality-TV: Erst bei Die Bachelorette, danach dann bei Ex on the Beach und später bei Bachelor in Paradise. Jetzt hat der Fußballer aber sein Glück gefunden: Auf Instagram teilt er unter anderem ein niedliches Reel, in dem er und seine neue Freundin Laura miteinander turteln. "Mit dir habe ich mein Perfect Match gefunden", schwärmt Max dazu. In seiner Story postet er außerdem ein Foto mit ihr und nennt sie "Meine Liebe".

Unter seinem Enthüllungspost wünschen ihm zahlreiche Fans und Freunde alles Gute. So schreibt etwa sein "Bachelorette"-Kollege Tom Bober: "Sehr schön! Glückwunsch, alles Gute euch beiden!" Auch Rebecca Ries, die schon mal was mit Max am Laufen gehabt hat, kommentiert den Post: "Ich wünsche euch vom Herzen nur das Beste."

In der Vergangenheit hatte Max nicht wirklich Glück in der Liebe. Mit Adela Smajic (31) wollte es nach "Bachelor in Paradise" nicht wirklich klappen. Danach kuschelte er eine Zeit lang verdächtig mit Alessandra Wichert (27) und küsste sie in aller Öffentlichkeit – aber das war auch nichts Ernstes, wie er wenig später klarstellte.

RTL / Markus Hertrich Max, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2023

RTL Max Wilschrey und Adela Smajic bei "Bachelor in Paradise"

