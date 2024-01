Flirtbeweis: Hier kuschelt Max Wilschrey mit Alessa Wichert!

Bei den beiden geht definitiv etwas! Eigentlich bandelte Jonathan Steinig (28) mit Alessandra Wichert (27) an. Seit Mitte Dezember ist jedoch klar, dass der Bachelorette-Boy und die Love Island-Kandidatin ihre Kennenlernphase beendet haben. Kurz darauf wurde der Blondine ein Flirt mit dem TV-Casanova Max Wilschrey (28) nachgesagt. Für diesen gibt es jetzt Beweise, die Promiflash vorliegen: Hier kuscheln Alessa und Max.

Eine aufmerksame Promiflash-Leserin hat die beiden beim World Club Dome in Frankfurt abgelichtet. Auf einem Foto umarmt der Hottie seine Liebste von hinten und drückt sie eng an sich heran. Die beiden lächeln und wirken total vertraut. Kurze Zeit später küssen sich die zwei innig.

Was wohl Alessas Ex-Flirt Jona dazu sagt? Im Interview mit dem Podcast "Blitzlichtgewitter" auf Instagram hat das Realitysternchen einiges zu sagen. Mit Max habe er kein Problem, das Verhalten seiner Ex scheint Jona allerdings schon ein Dorn im Auge zu sein. "Zwei Wochen später den Nächsten zu daten, obwohl du weißt, du gehst in eine Datingshow... Schwierig", plauderte er aus.

Promiflash Max und Alessa beim World Club Dome

Instagram / alessandrawichert Alessandra, "Love Island"-Kandidatin

Instagram / jonasteinig Jona Steinig im September 2023

