Menschenhandel: Schwere Vorwürfe gegen Jean-Claude van Damme

Es liegen schwere Vorwürfe gegen Jean-Claude van Damme (64) vor. Dem Schauspieler werden laut Antena 3 CNN Verwicklungen in einen Fall von Menschenhandel vorgeworfen. Den Berichten zufolge habe die rumänische Direktion zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens und Terrorismus Strafanzeige gegen ihn eingereicht. In dieser wird behauptet, dass er mit mehreren rumänischen Models Sex gehabt habe, die ihm als ein "Geschenk" angeboten worden seien. Jean-Claude soll von der Situation der Frauen gewusst haben. Der angebliche Vorfall habe sich laut der Quelle im französischen Cannes abgespielt.

Zu welchem Zeitpunkt die angebliche Tat stattgefunden haben soll, ist nicht bekannt. Dem Nachrichtendienst liegt ein Statement des Anwalts Adrian Cuculis vor, der eines der mutmaßlichen Opfer vertritt. Dieser betont darin: "Zu einem bestimmten Zeitpunkt in Cannes, bei einer Veranstaltung, die von Jean-Claude van Damme organisiert wurde, sollen mehrere Rumänen, die derzeit wegen Bildung einer kriminellen Gruppe und Zuhälterei untersucht werden, Jean-Claude van Damme fünf rumänische Frauen für sexuelle Beziehungen angeboten haben." Außerdem unterstrich der Jurist, dass die Frauen "sich in einem Zustand der Verwundbarkeit" befanden und dass der Verdacht bestehe, dass sie "im Sinne des Artikels 182 des Strafgesetzbuches ausgebeutet wurden". Es sollen zudem Zeugenaussagen vorliegen, dass der Belgier wissentlich handelte.

Es scheint das erste Mal zu sein, dass der Hollywoodstar mit Anschuldigungen wie diesen in Berührung kommt. Dass der 64-Jährige in Bezug auf Frauen kein Kind von Traurigkeit ist, ist bekannt – immerhin war er schon fünfmal verheiratet. Er ist aber nicht die einzige Person des öffentlichen Lebens, die aktuell mit solchen Straftaten in Rumänien in Verbindung gebracht wird. Auch dem Kickboxer Andrew Tate und seinem Bruder Tristan wird von der rumänischen Staatsanwaltschaft, neben anderen kriminellen Machenschaften, Menschenhandel vorgeworfen.

Getty Images Jean-Claude van Damme, Oktober 2017

Getty Images Jean-Claude van Damme in Hollywood, Oktober 2017

