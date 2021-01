Jean-Claude van Damme (60) überraschte seine Fans mit einer amourösen Nachricht! Die belgische Actionfilm-Legende kann auf ein bewegtes Liebesleben zurückblicken: Insgesamt war der "Kickboxer"-Star nämlich ganze fünfmal verheiratet – und das mit vier verschiedenen Frauen: 1999 hatte er seine dritte Ehefrau Gladys Portugues nach vorheriger Scheidung nochmals geheiratet. Inzwischen soll sich das Paar jedoch wieder getrennt haben. Doch darüber scheint der Schauspieler jetzt hinweg zu sein: Jean-Claude ist aktuell wieder vergeben!

"Ja, ich habe eine Freundin", verkündete Jean-Claude am Donnerstag auf seinem Twitter-Profil und sorgte daraufhin für ordentlich Spannung: "Morgen werde ich hier ein Foto von hier posten." Bislang hat der "Double Impact"-Darsteller seinen Plan allerdings noch nicht in die Tat umgesetzt, denn von einem Pärchenfoto fehlt auf seinem Account am Freitagabend noch jede Spur...

"Das ist der beste Tweet seit Langem. Ich kann es kaum abwarten, deine Freundin zu sehen", freute sich ein Fan auf der Nachrichtenplattform. Doch dass der Actionfilm-Star sein Versprechen bis jetzt noch nicht eingehalten hat, lässt einige User offenbar ungeduldig werden. "Ich kann nicht mehr warten" oder "Jean-Claude, wir warten", beschwerten sich beispielsweise zwei Nutzer.

Glaubt ihr, Jean-Claude wird seine Freundin demnächst noch zeigen? 109 Stimmen 68 Klar, er hat es ja immerhin versprochen! 41 Hm, da bin ich mir nicht so sicher...



