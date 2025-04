Jean-Claude van Damme weist Menschenhandelsvorwürfe zurück

Jean-Claude van Damme (64) steht im Kreuzfeuer der Kritik: Dem Actionstar wird vorgeworfen, in einen Fall von Menschenhandel verwickelt zu sein. Konkret soll der 64-Jährige in Cannes mit fünf rumänischen Frauen sexuelle Beziehungen gehabt haben, die Teil eines Menschenhandelsnetzwerks gewesen sein sollen. Diese Anschuldigungen stammen aus einer Strafanzeige der rumänischen Behörde zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens und Terrorismus (DIICOT). Der Agent des Schauspielers, Patrick Goavec, reagierte nun in einer Stellungnahme gegenüber People auf die Berichte: "Die berichteten Fakten sind sowohl grotesk als auch nicht existent." Der Schauspieler selbst wolle die Gerüchte nicht weiter kommentieren.

Die Vorwürfe basieren auf den Aussagen eines mutmaßlichen Opfers sowie Zeugenaussagen, die darauf hinweisen, dass Jean-Claude angeblich gewusst habe, dass die Frauen Teil eines Netzwerks zur sexuellen Ausbeutung waren. Die Frauen sollen ihm als "Geschenk" von einer rumänischen Gruppe angeboten worden sein, die wegen Menschenhandels unter Verdacht steht. Der Vorfall soll bei einem Event stattgefunden haben, das der Schauspieler in Cannes organisierte. Die Untersuchung ist Teil einer weitreichenden Ermittlungsreihe zu Menschenhandelsfällen, die die rumänischen Behörden bereits seit 2020 führen. Falls sich der Verdacht erhärtet, könnte es zu einer Anklage kommen.

Jean-Claude, bekannt durch Filme wie "Bloodsport" und "Kickboxer", ist einer der berühmtesten Actionstars der 1980er und 1990er Jahre. Neben seiner Schauspielkarriere sorgt auch sein bewegtes Privatleben oft für Schlagzeilen. Der Belgier war bereits fünfmal verheiratet, unter anderem zweimal mit seiner dritten Ehefrau, Bodybuilderin Gladys Portugues. Dass er den Ruf einer schillernden und teils kontroversen Persönlichkeit hat, ist nichts Neues. Doch dass ihm Verbindungen zu einem Menschenhandelsfall vorgeworfen werden, ist beispiellos – und dürfte sowohl seine Karriere als auch seinen Ruf erheblich belasten.

Getty Images Jean-Claude van Damme, Schauspieler

Getty Images Jean-Claude van Damme, Dezember 2017