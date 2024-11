Jean-Claude Van Damme bei "Fast & Furious" nicht erwünscht

Der Filmstar Jean-Claude Van Damme spielte schon in einigen Action-Krachern mit, auch auf eine Rolle in einem der Fast & Furious-Filme hatte er die Aussicht. In einem Interview mit Telegraph sprach Jean-Claude vergangene Woche über seine Castings und gab preis, dass Vin Diesel (57), der den Hauptcharakter der Filmreihe verkörpert, höchstpersönlich etwas gegen seinen Einsatz in den Filmen hatte. "Ich will ihn nicht", sollen die Worte von Vin über das Casting des Schauspielers gewesen sein.

Bestätigt wurden die Worte von Vins Seite allerdings nicht. Aus vergangenen Geschichten ist aber klar, dass der Schauspieler sehr wählerisch bei seinen Co-Stars ist und es definitiv auch mal krachen kann. Im Jahr 2016 kam es zwischen Co-Star Dwayne "The Rock" Johnson (52) und Vin zu einem großen Streit. Inhaltlich diskutierten beide über unterschiedliche Ansichten zu professionellem Verhalten am Filmset. The Rock soll oft zu spät gewesen sein und habe die Crew warten lassen. Der gesamte Streit konnte von den Fans auf Instagram verfolgt werden, denn sowohl Dwayne als auch Vin machten Posts übereinander. Aufgrund der Diskussionen hatten die Muskelprotze im achten Teil der Saga keine gemeinsame Szene.

Der Streit eskalierte so sehr, dass Dwayne 2021 bekannt gab, für die folgenden Filme aus der Reihe auszusteigen. Stattdessen drehte er mit Co-Star Jason Statham (57) das "Fast & Furious"-Spin-off "Hobbs & Shaw", das sogar einen zweiten Teil bekommen soll. Eine Chance auf einen Auftritt gibt es aber noch – durch das Erscheinen von Dwayne in einer Post-Credit-Szene im zehnten Teil der Filmreihe hoffen die Fans auf ein Comeback für das große Finale, das 2026 in die Kinos kommen soll. Darüber hinaus wird vermutlich auch der "Fast-X"-Darsteller Jason Momoa (45) wegen eines Streits mit Vin keinen Auftritt im neuen Teil haben.

Getty Images Vin Diesel, 2023

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson, 2022

