So schlagen sich die GNTM-Models bei der Berlin Fashion Week

Den GNTM-Models steht Großes bevor: Für fünfvon ihnen geht es in der aktuellen Folge auf die Berlin Fashion Week! Moritz, Katharina und Kevin dürfen gleich in drei verschiedenen Fashion-Shows ihr Können unter Beweis stellen. Dass das eine große Ehre ist, wissen die Nachwuchstalente selbst. "Bei der Berlin Fashion Week zu laufen und das gleich dreimal war schon atemberaubend. Ich hab mich schon cool gefühlt, vor allem an dem Tag", schwärmt die 24-Jährige. Bei der Show von Kilian Kerner konnten sie und die zwei Male Models schon mal überzeugen. Auch Kevin zeigt sich euphorisch: "Es ist immer wieder ein toller Moment, wo du im Fokus bist, wo du für dich läufst. Das ist unbeschreiblich."

"Ich fand es großartig, ihr habt das super gemacht, vielen Dank", bedankte sich der Designer anschließend bei den dreien. Gleicher Meinung ist auch Heidi Klum (51): "Dem Lob kann ich mich nur anschließen, sehr gut gemacht, ihr drei." Bei der Fashion Show von Danny Reinke lief es ebenso grandios. Während die Wienerin allein über den Catwalk lief, musste Moritz sein Können im Paar-Walk zum Besten geben. "War ein schöner Walk. War was, was ich noch nie gemacht habe, aber ich glaube, dass es ganz gut funktioniert hat, deswegen bin ich froh", zeigt sich der 19-Jährige nach der zweiten Show erleichtert und zufrieden. Und auch der Modemacher ist mit den Nachwuchsmodels zufrieden und gibt zu verstehen, dass alles super gelaufen ist. Show drei, von Marcel Ostertag, durfte Katharina sogar eröffnen – fast wäre Kevin die erste Position zuteilgeworden, aber ihr Kleid überzeugte zu sehr. Beim dritten Walk konnten dann auch die Kandidaten Felix und Janell zeigen, was sie drauf haben. Designer Marcel war von allen fünf begeistert!

In der heutigen "Germany's Next Topmodel"-Folge gibt es neben der Berlin Fashion Week noch eine weitere Sensation: Es ist das erste Mal seit Beginn der Casting-Show im Jahr 2006, dass Adriana Lima (43) Heidi als Gastjurorin unterstützt. Die zwei Supermodels kennen sich aus ihrer Zeit als Victorias Secret Model – und nun leistet die Beauty ihrer langjährigen Kollegin endlich in ihrer eigenen Sendung Gesellschaft. Beim anstehenden Entscheidungswalk steht Adriana der Modelmama tatkräftig zur Seite und entscheidet mit, welche Kandidaten und Kandidatinnen eine Runde weiter sind.

Instagram / kathi.vds Katharina, "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin

ProSieben / Max Montgomery Heidi Klum und Adriana Lima bei "Germany's Next Topmodel" 2025

