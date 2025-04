Anna-Maria Ferchichi sucht ein Haus für ihren Sohn Montry

Anna-Maria Ferchichi (43) legt sich für ihren Sohn Montry Lewe und dessen Freundin Yasmine mächtig ins Zeug: Sie begibt sich auf Haussuche. In ihrer Instagram-Story teilte die Frau von Bushido (46) mit: "Wir wollen unbedingt, dass sie zu uns in die Community ziehen, wo wir unser neues Haus bauen." Ein Objekt in der Nähe von ihr und der Familie habe dabei nicht nur einen Vorteil: "Da ist die Schule der Großen, da ist mein Gym – wir werden da leben. Das heißt, die Kinder können mit dem Fahrrad zu Montry oder auch laufen. Das ist mir sehr wichtig, dass wir alle zusammen sind."

Nach der Besichtigung von zwei Objekten meldet sich Anna-Maria erneut bei ihren Fans und gibt ein Update: "Die beiden Häuser haben mir gar nicht gefallen. Der Wohnbereich zu dunkel. Wir suchen Single-Row mit Sicht auf den Park." Trotz der kleinen Enttäuschung gibt die Familienmutter aber nicht auf und zeigt sich hoffnungsvoll: "Macht nichts, ich suche weiter! Der Makler war superfreundlich und bekommt in den nächsten Tagen ein paar Häuser rein, die dem entsprechen. Innerhalb der Community variieren die Häuser sehr an Größe und Grundstück."

Anna-Marias ältester Sohn stammt aus ihrer zweiten Ehe. Wie seine Halbgeschwister, sein Stiefvater und seine Mutter lebt auch er in Dubai. Dort lernte Montry seine Freundin Yasmine während des Studiums kennen – und lieben. Mittlerweile sind die beiden seit über zwei Jahren liiert und die Influencerin kommt auch bei den Eltern ihres Liebsten super an. Im Januar feierten die Ferchichis sogar Yasmines 20. Geburtstag mit reichlich Geschenken.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2024

Instagram / yasminelucyy Yasmine Marczak und Montry Lewe, Tochter von Jihane Marczak und Sohn von Anna-Maria Ferchichi

