Anna-Maria Ferchichi gratuliert der Schwiegertochter in spe

Schon seit über zwei Jahren gehört noch eine weitere Person zu Anna-Maria Ferchichis (43) Großfamilie: Yasmine Marczak, die Freundin ihres ältesten Sohnes Montry, ist ein ständiger und gern gesehener Gast im Zuhause von Bushido (46) und seiner Familie. Heute feiert sie ihren 20. Geburtstag – natürlich auch zusammen mit ihrer Schwiegermama in spe. "Alles Liebe zum Geburtstag! Bleib genauso, wie du bist", schreibt die Podcasterin zu einem Schnappschuss in ihrer Instagram-Story, der Yasmine noch im Schlafanzug an einem prächtig geschmückten Tisch sitzend zeigt.

Verschlafen lächelnd sitzt die frisch gebackene 20-Jährige am Esstisch der Großfamilie, der mit unzähligen Luftballons und einem großen Strauß roter Rosen geschmückt ist. Seine Geschenke scheint das Geburtstagskind schon ausgepackt zu haben: Neben einem nagelneuen iPhone gab es für die Beauty wohl auch noch eine Halskette des Luxuslabels Cartier. Offensichtlich werden keine Kosten und Mühen gescheut, um den Ehrentag von Montrys Freundin zu einem besonderen zu machen. In ihrer eigenen Social-Media-Story repostet Yasmine nicht nur den Geburtstagsgruß von Anna-Maria, sondern gibt auch einen kleinen Einblick in ihren Tag. Neben einer kleinen Shopping-Tour und einem Sushi-Date mit ihrem Liebsten bringt der Abend noch ein Geburtstagsessen mit ihren Freunden.

Yasmine, die Tochter von Jihane Marczak, einem Model, das die Wahl zur Miss Intercontinental Marokko 2022 gewann, lernte Montry bei ihrem Studium der Business-Administration in Dubai kennen. Trotz ihres jungen Alters wirken die beiden unzertrennlich und werden auch bald den nächsten gemeinsamen Schritt gehen. In den vergangenen Tagen begleitete Anna-Maria das Paar höchstpersönlich zu einigen Hausbesichtigungen. Mit Erfolg: Inzwischen haben Montry und Yasmine ihr Traumhaus gefunden und werden bald in ihren eigenen vier Wänden in Dubai leben, ganz in der Nähe von Stiefvater Bushido, Montrys sieben Geschwistern und der 43-Jährigen.

Instagram / anna_maria_ferchichi Yasmine Marczak, Freundin von Anna-Maria Ferchichis Sohn Montry

Instagram / yasminelucyy Montry Lewe und Yasmine Marczak

