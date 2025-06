Sie wird bald die neue Kommissarin beim Franken-"Tatort"

In Franken ermittelt bald eine neue Kommissarin. Wie am Montag durch den Bayerischen Rundfunk bekannt wurde, übernimmt Rosalie Thomass (37) ab Juli die Hauptrolle als Kommissarin Emilia Rathgeber im Franken-Tatort. An ihrer Seite ermittelt Schauspieler Fabian Hinrichs als Kriminalhauptkommissar Felix Voss. Wie die Darstellerin dem Sender verrät, könnte sie über ihre Besetzung im "Tatort" kaum glücklicher sein: "Da bin ich schon ein wenig stolz!" Das fränkische Ermittlerteam sei ihrer Meinung nach ein "Weltklasse-Ensemble". Und auch der BR selbst ist mit seiner Wahl zufrieden. "Wir sind begeistert, dass eine außergewöhnliche Schauspielerin wie Rosalie Thomass Teil unseres 'Tatort'-Franken-Teams wird", freute sich die Programmdirektorin Bettina Ricklefs.

Rosalie ersetzt die bisherige Darstellerin Dagmar Manzel (66), die sich vergangenes Jahr von ihrer Rolle als Kommissarin Paula Ringelhahn verabschiedet hatte. Die gebürtige Berlinerin entschied sich, den "Tatort" nach zehn Filmen hinter sich zu lassen. "Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören", erklärte sie in einer Abschiedsmitteilung. Ihren Abgang wollte Dagmar aber nicht in ein großes Drama ausarten lassen: Gegenüber teleschau.de verriet sie, sich bewusst gewünscht zu haben, ihren Charakter nicht sterben, sondern in aller Ruhe in den Ruhestand gehen zu lassen. Mit Rosalies neuer Figur soll sich nun eine warmherzige Ermittlerin mit einem unerschütterlichen Sinn für Gerechtigkeit dem Team anschließen.

Dagmar ist nicht die einzige "Tatort"-Kommissarin, von der sich die eingefleischten Fans verabschieden müssen. In München heißt es gleich doppelt Abschied nehmen. Das Duo aus den Darstellern Miroslav Nemec (70) und Udo Wachtveitl (66) ermittelte bereits im April ein letztes Mal. Auch hier steht schon fest, wer die Hauptrollen übernehmen wird: Ab 2026 sind Carlo Ljubek und Ferdinand Hofer hier die neuen Hauptkommissare. In Kiel ermittelt demnächst ebenfalls ein neues Gesicht. Über 20 Jahre erarbeitete sich Axel Milberg (68) als eigenwilliger Kommissar Klaus Borowski Kultstatus an der Förde. Sein letzter Fall "Borowski und das Haupt der Medusa" wurde sogar ausgezeichnet und der Schleswig-Holsteiner erhielt bei den diesjährigen Jupiter Awards eine Auszeichnung als "Tatort"-Legende.

Getty Images Dagmar Manzel, Schauspielerin

NDR / Thorsten Jander Axel Milberg als Klaus Borowski in "Tatort: Borowski und das hungrige Herz"

