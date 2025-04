Bombendrohung: Stalker von Scarlett Johansson festgenommen

Scarlett Johansson (40) muss sich schon eine lange Zeit mit einem Stalker auseinandersetzen. Nun kann die Schauspielerin aber vorerst aufatmen: Michael Joseph Branham, der sie bereits seit Jahren terrorisiert, wurde am Mittwoch in Manhattan in Gewahrsam genommen. Wie die New York Post berichtet, soll der Mann, der ein Tattoo ihres Namens auf der Brust trägt, eine erschreckende Mitteilung an den Nachrichtendienst der Online-Universität geschrieben haben, an der er wohl eingeschrieben ist. "Das nächste Mal, wenn Sie von mir hören, werde ich auf CNN sein, weil ich eine Bombe im Saturday Night Live-Publikum habe hochgehen lassen", soll die Nachricht gelautet haben, die daraufhin von einem Sicherheitsbeauftragten des Medienunternehmens NBC Universal der Polizei gemeldet wurde.

Dass der Stalker des Marvel-Stars in seiner Drohung das SNL-Studio ins Visier nahm, kam wohl nicht von ungefähr: Scarletts Ehemann Colin Jost (42) ist seit 2005 bei der beliebten Sketch-Comedy-Show angestellt und tritt seit rund elf Jahren als Co-Moderator des Weekend Updates auf. Michael wurde nach seiner Verhaftung vor einem Strafgericht in Manhattan angeklagt, unter anderem wegen der Falschmeldung eines Vorfalls sowie der Androhung von Massenschäden. Sein Pflichtverteidiger beantragte daraufhin eine niedrige Kaution und argumentierte, sein Mandant sei in der Vergangenheit von Menschen betrogen worden, die sich als die 40-Jährige ausgegeben hatten, und ihm nun scheinbar "eine Falle" stellen wollten. "Er hat Informationen weitergegeben. Er könnte gehackt worden sein, euer Ehren", erklärte er.

Der Anwalt konnte die zuständige Richterin Janet McDonnell damit aber nicht überzeugen. "Lassen Sie uns klarstellen, warum wir hier sind. Wir sind hier, weil er gedroht hat, 'Saturday Night Live' zu bombardieren, was ein gewaltsames Kautionsdelikt ist", betonte sie. Sie stimmte allerdings auch nicht zu, eine Schutzanordnung für Scarlett zu beantragen – sie sei nämlich "weder ein Opfer noch eine Zeugin dieses Verbrechens" gewesen. Die "Black Widow"-Bekanntheit versuchte bereits vergangenes Jahr eine einstweilige Verfügung gegen Michael zu erwirken, da ihr Anwalt es laut The Blast jedoch versäumte, ihm die Gerichtspapiere zuzustellen, wurde ihr Antrag abgelehnt.

Facebook / Michael-Joseph-Branham Scarlett Johanssons Stalker Michael Joseph Branham

Getty Images Scarlett Johansson und Colin Jost bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

