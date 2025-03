Pete Davidson bietet Colin Jost eine teure Versöhnung an

Pete Davidson (31) scheint Frieden schließen zu wollen: Der Comedian soll seinem früheren Saturday Night Live-Kollegen Colin Jost (42) ein auffälliges Präsent überreicht haben. Wie The Sun berichtet, spendierte ihm Pete eine luxuriöse Cartier-Uhr im Wert von etwa 18.000 Euro, um die angespannte Beziehung zwischen den beiden zu kitten. Das Geschenk, das Pete kurz nach einem Aufenthalt in einer Rehabilitationsklinik übergab, sei ein symbolischer "Friedenszweig", so ein Insider. Die Spannungen zwischen den beiden Komikern sollen 2022 begonnen haben, obwohl bislang unklar ist, was genau ihre Freundschaft derart belastet hat.

Auch auf beruflicher Ebene könnte die private Auseinandersetzung spürbar geworden sein. Gemeinsam hatten Pete und Colin im Jahr 2022 eine ausrangierte Staten-Island-Fähre für 192.000 Euro erworben, um sie in eine schwimmende Unterhaltungsplattform umzuwandeln. Doch über die geplanten Umbauten ist bisher wenig bekannt, und selbst Colin hatte das Ganze einst trocken als "die dümmste und am wenigsten durchdachte Anschaffung [seines] Lebens" bezeichnet. Berichten zufolge sei die Distanz zwischen den beiden so groß geworden, dass Colin sogar vermieden haben soll, zur selben Zeit wie Pete das Saturday Night Live-Studio in New York zu betreten. Ob das Geschenk an Colin nun dazu beiträgt, das Fähren-Projekt zu beleben, bleibt abzuwarten.

Pete, der für seine offenen und manchmal chaotischen Geständnisse bekannt ist, gab damals selbstironisch zu, "ziemlich stoned" gewesen zu sein, als er bei der Fähre zugriff – ein Detail, das Colin später auf Instagram lachend dementierte. Der 42-Jährige ist bekannt für seinen scharfen Intellekt und seine Vorliebe für sarkastische Pointen. Trotz allem verbindet die beiden Männer eine langjährige berufliche Geschichte sowie die gemeinsame Heimat Staten Island, die sie einst als Freunde näher zusammenbrachte. Fans und Beobachter hoffen nun, dass der luxuriöse Zeitmesser ein neues Kapitel in ihrer Beziehung einläuten könnte.

Getty Images Pete Davidson am 16. Dezember in New York

Getty Images Colin Jost im November 2019 in New York

