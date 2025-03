Scarlett Johansson schließt Black Widows MCU-Rückkehr aus

Scarlett Johansson (40) hat endgültig klargestellt, dass sie nicht in ihre legendäre Rolle als Natasha Romanoff alias Black Widow im Marvel Cinematic Universe (MCU) zurückkehren wird. In einem Interview mit dem Magazin InStyle sagte die Schauspielerin deutlich: "Natasha ist tot." Trotz des Heldentods der Figur in "Avengers: Endgame" aus dem Jahr 2019 möchten viele Marvel-Fans nicht glauben, dass dies tatsächlich das Ende für Black Widow ist. Scarlett forderte die Anhänger auf, sich damit abzufinden: "Wir müssen es loslassen. Sie hat die Welt gerettet. Das war ihr großer Heldenmoment."

In der Vergangenheit hatten Gerüchte über mögliche Rückkehrpläne immer wieder die Fantasie der Fans angeregt, besonders nach dem Prequel-Film "Black Widow" von 2021. Die Einführung von Multiversen im MCU ließ die Spekulationen erneut aufblühen, doch Scarlett sieht keine Zukunft für ihre Figur. Ihrer Ansicht nach war Natashas Tod ein wesentlicher Moment in der Handlung, und eine Rückkehr würde ihre ultimative Opferbereitschaft untergraben. Auch die Klage der Schauspielerin gegen Disney im Jahr 2021, die sich um die gleichzeitige Veröffentlichung von "Black Widow" im Kino und auf Disney+ drehte, zeigte deutlich, dass ihre Verbindung zum Franchise nicht ohne Konflikte endete. Letztlich wurde der Streit beigelegt, die Details der Einigung blieben jedoch vertraulich.

Abseits der Marvel-Welt verfolgt Scarlett mittlerweile neue Wege. So hat die zweifache Mutter angekündigt, ihr Spielfilmdebüt als Regisseurin zu geben. Der Film mit dem Titel "Eleanor the Great", in dem unter anderem June Squibb (95) zu sehen sein wird, liegt ihr besonders am Herzen: "Es ist wie ein kleines Juwel", sagte sie. Zu den Inspirationen für das Projekt zählt sie Independent-Filme aus den 1980er- und 2000er-Jahren wie "Moonstruck" und "Crossing Delancey". Außerdem liebäugelt Scarlett damit, ein gemeinsames TV-Projekt mit ihrem Mann Colin Jost (42) auf die Beine zu stellen. Das MCU hat sie abgehakt – ihre Fans müssen das jetzt wohl auch tun.

LILO/SIPA/2107221042 Scarlett Johansson in "Black Widow"

Getty Images Scarlett Johansson und Colin Jost im Mai 2023

