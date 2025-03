Scarlett Johansson schützt Kinder streng vor Öffentlichkeit

Hollywoodstar Scarlett Johansson (40) verfolgt die strikte Regel, ihre Kinder aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Im Gespräch mit dem Magazin InStyle erzählt die Schauspielerin, wie ihre 10-jährige Tochter Rose Dorothy kürzlich Interesse daran gezeigt habe, Videos für Scarletts Skincare-Marke "The Outset" zu drehen. Scarlett, die Rose mit ihrem Ex-Mann Romain Dauriac hat, habe ihrer Tochter jedoch erklärt, dass sie dafür noch zu jung sei. "Sie fragte mich: 'Warum kann ich das nicht machen?' Und ich antwortete: 'Na ja, abgesehen davon, dass du erst zehn bist...'", erklärt Scarlett. Diese Entscheidung begründet sie mit ihrem Wunsch, die Anonymität ihrer Kinder so lange wie möglich bewahren zu wollen.

Scarlett, die auch einen drei Jahre alten Sohn namens Cosmo mit ihrem Ehemann, Saturday Night Live-Star Colin Jost (42), hat, erzählt weiter, dass der Verlust der Privatsphäre ein hoher Preis des Ruhms sei. "Die Idee, erkannt zu werden, mag anfangs begeisternd klingen, aber wenn es einmal passiert, kann man es nicht mehr ungeschehen machen", betont sie im Interview. Auch auf Social Media sucht man die 40-Jährige und ihre Kinder vergeblich. Sie selbst genieße es, wenn es ihr gelingt, unbehelligt von ihrem Star-Status alltägliche Besorgungen wie die in einer Drogerie zu erledigen – ein Luxus, den sie schützen möchte.

Privat zeigt sich Scarlett als emphatische Mutter, die bereits schwierige Themen mit ihrer Tochter anspricht. So unterrichtete sie Rose kürzlich über "Ghosting", als die Zehnjährige einem Jungen plötzlich nicht mehr antwortete. Scarlett gab bei "Today with Jenna and Friends" zu, selbst früher "ein Ghoster" gewesen zu sein und dass sie ihrer Tochter geraten habe, anders damit umzugehen, da dieses Verhalten Menschen verletzen könne. Mit Beispielen aus ihrer eigenen Erfahrung versucht die Schauspielerin, den Fokus ihrer Kinder auf respektvolle Beziehungen zu legen – ganz abseits der Öffentlichkeit.

Getty Images Scarlett Johansson und Colin Jost im Mai 2023

Getty Images Scarlett Johansson, 2024

