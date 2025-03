Scarlett Johansson verzichtet trotz Druck auf Social Media

Scarlett Johansson (40) bleibt ihrer Linie treu und setzt weiterhin ein klares Zeichen gegen den Social-Media-Hype in Hollywood. Obwohl sie zu den größten Namen der Filmbranche zählt und in Blockbustern wie "Avengers" oder "Lucy" glänzte, hat die Schauspielerin bis heute keinen Instagram- oder Twitter-Account. In einem neuen Interview mit dem Magazin InStyle sprach die zweifache Mutter offen über den Druck, der auf sie ausgeübt werde: "Mir wird jede Menge Druck gemacht, dass ich mich den sozialen Medien anschließe." Zuletzt sei sogar eine Anfrage von Universal Pictures eingegangen, um den Kinostart ihres neuen Films Jurassic World: Die Wiedergeburt über ihre potenziellen Social-Media-Kanäle zu promoten.

Scarlett erklärte weiter, dass sie sogar mit ihrer Therapeutin über die Thematik gesprochen habe. Der Gedanke, sich bei Instagram anzumelden, habe sie eine Zeit lang ernsthaft beschäftigt, aber letztlich hätte sie sich entschieden, dass es gegen ihre Überzeugungen gehe. "Ich dachte mir: 'Das ist wohl etwas, das ich tun muss. Aber es geht gegen meine Grundwerte.'" Ihr Name allein scheint jedoch zu genügen, um Begeisterung bei Fans und Kinogängern zu wecken, sodass sie auf Facebook, TikTok oder Instagram verzichten kann. Der Verzicht hat dem Hollywood-Star jedenfalls nicht geschadet – Scarlett gehört weiterhin zu den bestbezahlten Schauspielerinnen der Welt und wird auch ohne Social Media in ihren Rollen gefeiert.

Privat ist Scarlett für ihre abseits der Kamera eher zurückhaltende Seite bekannt. Die Schauspielerin, die seit 2020 mit Saturday Night Live-Star Colin Jost (42) verheiratet ist, legt großen Wert auf Privatsphäre. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, während Scarlett auch eine Tochter aus einer vorherigen Ehe großzieht. Trotz oder gerade wegen ihrer Abwesenheit in sozialen Medien gelingt es ihr, sich in einer Branche, die oft schnelle Sichtbarkeit verlangt, von der Masse abzuheben. Statt in Hashtags und Selfies setzt Scarlett auf starke Kinoprojekte und bleibt dabei sich selbst und ihren Prinzipien treu.

Anzeige Anzeige

Getty Images Scarlett Johansson im April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Colin Jost und Scarlett Johansson bei der Weltpremiere von "Fly Me to the Moon"

Anzeige Anzeige