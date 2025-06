Romina Palm verrät: So klappt das Stillen mit Baby Hazel

Romina Palm (26), bekannt als Model und Social-Media-Star, hat kürzlich auf Instagram Einblicke in ihr Leben als frischgebackene Mutter gegeben. Dabei verriet die 26-Jährige in ihrer Story, wie es mit dem Stillen ihrer Tochter Hazel läuft. "Ja, ich stille voll und es klappt hervorragend. War schon von der ersten Sekunde an so", berichtet Romina stolz. Ganz ohne Herausforderungen sei der Start jedoch nicht gewesen: In den ersten Tagen habe sie mit wunden Brustwarzen zu kämpfen gehabt. Doch mittlerweile habe sich alles eingependelt und sie genieße die Zeit in vollen Zügen.

Für Romina ist das Stillen nicht nur eine Notwendigkeit, sondern ein besonders intimer Moment, wie sie erklärt. "Stillen ist das schönste Gefühl auf Erden. Man baut eine ganz besondere Bindung auf", schwärmt sie in der Story weiter. Nach den anfänglichen Problemen seien nun auch die Schmerzen verschwunden, was es ihr ermögliche, die Nähe zu Hazel in diesen Momenten wirklich zu genießen. Viele ihrer Follower scheinen sich für die persönlichen Einblicke zu interessieren und Rominas authentische Art wird von ihren Fans sehr geschätzt.

Das Mutterglück kam für Romina und ihren Partner Christian Wolf (29) mit der Geburt von Tochter Hazel in eine ohnehin spannungsgeladene Zeit. In den sozialen Medien musste sich die ehemalige GNTM-Teilnehmerin kürzlich mit kritischen Stimmen auseinandersetzen, die ihr vorwarfen, ihr Familienleben absichtlich zu vermarkten. Diese Behauptungen wies Romina jedoch entschieden zurück und betonte, dass ihre Priorität bei ihrer Familie liege. Neben den Herausforderungen des neuen Elternseins strahlen Romina und Christian vor Glück – und die kleine Hazel scheint für sie das wahre Zentrum ihres neuen Lebens zu sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf und Tochter Hazel im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm im März 2025

Anzeige Anzeige