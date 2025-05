Scarlett Johansson äußert sich zum Drama um Blake und Justin

Die Auseinandersetzung von Blake Lively (37) und Justin Baldoni (41) bewegt ganz Hollywood. Kurz vor der Premiere ihres Regiedebüts "Eleanor The Great" wird nun auch Scarlett Johansson (40) danach gefragt, denn immerhin gehört Justins Firma Wayfarer Studios zu den Produzenten ihres Films. Gegenüber Vanity Fair erklärt die Schauspielerin, bisher zwar nicht persönlich mit ihrem Kollegen gesprochen zu haben – sie könne aber kein schlechtes Wort über seine Firma verlieren. "Sie waren bei dem gesamten Prozess super unterstützend. Aber ja, es ist ein komisches Timing", erklärte sie. Der Konflikt von Justin und Blake scheint also auch an Scarlett nicht spurlos vorbeizugehen. Wayfarer Studios soll sich aber weiter für eine gute Publicity für Scarletts Film einsetzen, damit der Skandal ihr Debüt nicht überschattet.

Justins Erscheinen zur Premiere beim Filmfestival in Cannes wurde allerdings bereits abgesagt. Vermutlich stecken auch hier Publicity-Gründe dahinter. Denn aktuell befindet sich Scarletts Film in direkter Konkurrenz zu Blakes neuem Projekt "Another Simple Favor". Die Schauspielerin ist derzeit mit ihrem Mann Ryan Reynolds (48) – Scarletts Ex-Mann – auf Presse-Tour für den Krimi. Auch wenn Justin in Cannes nicht dabei sein wird, soll Wayfarer laut Daily Mail im Hintergrund vor Ort sein und sich für ausreichend Rampenlicht für die Schauspieler und Filme unter seinem Dach einsetzen.

Tatsächlich sind alle Beteiligten hier eng verstrickt, denn Wayfarer ist auch das Studio, das hinter dem Film It Ends With Us steckt. In dem Drama führte er nicht nur Regie, sondern spielte neben Blake auch die Hauptrolle. Kurz nach der Premiere machte der Streifen aber nicht aufgrund seiner filmischen Umsetzung Schlagzeilen. Viel eher war er Gesprächsthema, weil die ehemalige Gossip Girl-Darstellerin ihren Co-Star mit schwerwiegenden Anschuldigungen konfrontierte. Mittlerweile verklagte sie sowohl Justin als auch den Wayfarer-CEO Jamey Heath unter anderem wegen sexueller Belästigung. Der 41-Jährige hält allerdings dagegen und beschuldigt Blake, eine Schmierenkampagne gegen ihn zu führen.

Getty Images Scarlett Johansson bei der "Transformers One"-Premiere in London, 2024

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively am Set von "It Ends With Us" im Januar 2023

