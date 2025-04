Für diesen Film bekam George Clooney nicht einmal drei Euro

George Clooney (63) ist bekannt für seinen großen Erfolg in Hollywood, doch für einen Film aus dem Jahr 2005 verzichtete er nahezu komplett auf sein Gehalt. Laut Showbiz Cheat Sheet soll George für das politisch brisante Historiendrama "Good Night, and Good Luck", bei dem er nicht nur als Schauspieler, sondern zugleich auch als Regisseur und Drehbuchautor tätig war, nur symbolische drei Dollar bekommen haben. Außerdem nahm George für die Produktion sogar eine Hypothek auf sein eigenes Haus auf, um das Projekt zu finanzieren. Letztendlich wurde der Schwarzweiß-Film zu einem echten Überraschungserfolg, der ihm sechs Oscar-Nominierungen und Einnahmen in Millionenhöhe einbrachte.

Im Mittelpunkt des Films steht der historische Konflikt zwischen dem TV-Journalisten Edward R. Murrow und Senator Joseph McCarthy, dessen berüchtigte Jagd nach vermeintlichen Kommunisten die USA in den 1950er-Jahren spaltete. Für George war der Stoff eine Herzensangelegenheit: Sein Vater war selbst Fernsehjournalist, was den Dreh zu einer persönlichen Mission machte. Mit einem Budget von sechs Millionen Euro setzte der Star das Projekt um und bewies, dass er bereit ist, auf großen Verdienst zu verzichten, wenn er an etwas glaubt. Der Film spielte schließlich weltweit beeindruckende 35 Millionen Euro ein.

George, der durch Blockbuster wie "Ocean’s Eleven" zu einem der bestverdienenden Schauspieler Hollywoods wurde, zeigte hier seine Leidenschaft für Themen, die ihm am Herzen liegen. Neben seinem beruflichen Engagement setzt er sich auch privat verstärkt für soziale und politische Belange ein. Mit seiner Frau Amal Clooney (47), einer renommierten Menschenrechtsanwältin, teilt er diesen Einsatz für Gerechtigkeit. Mit "Good Night, and Good Luck" schrieb George nicht nur Kinogeschichte, sondern bewies auch, wie wichtig ihm seine Werte sind – egal, was es kostet.

Getty Images George Clooney, Schauspieler

Getty Images George und Amal Clooney

