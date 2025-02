George Clooney zieht mit Familie für Broadway-Debüt nach NYC

George Clooney (63) sorgt mit einem großen Umzug für frischen Wind im Leben seiner Familie. Der Schauspieler, der gemeinsam mit seiner Frau Amal Clooney (47) die Zwillinge Ella (7) und Alexander (7) hat, zieht für sein Broadway-Debüt nach New York City. Bis Juni wird der Schauspieler im Stück "Good Night, and Good Luck" am Winter Garden Theatre auf der Bühne stehen. In "The Late Show with Stephen Colbert" erzählt George von seinem neuen Abenteuer und verrät, dass die ganze Familie begeistert sei: "Sie lieben New York! Amal war früher hier auf der NYU und die Kinder haben auch großen Spaß." Mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu: "Die Kinder waren nicht an der Uni, sie sind klug, aber noch nicht ganz so weit."

Während George acht abendliche Shows pro Woche spielt, nutze er die Tage, um Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Die neue Routine gefalle ihm. Er bezeichnet den Theateralltag sogar als familienfreundlich: "Man arbeitet abends und kann tagsüber mit den Kindern zusammen sein." Für George bedeutet das Stück auch eine Rückkehr zu seinen Wurzeln: Er hat das zugrunde liegende Drehbuch des gleichnamigen Films von 2005 mitverfasst und auch Regie geführt. Im Zentrum des Werks steht CBS-Journalist Edward R. Murrow, der in den 50ern Senator Joseph McCarthys antikommunistische Kampagne untersuchte. Der Schauspieler betont, wie wichtig es sei, durch Journalismus die Mächtigen zur Rechenschaft zu ziehen – eine Überzeugung, die er seit der Karriere seines Vaters als Nachrichtensprecher teile.

Doch nicht nur der Hollywoodstar hat beruflich Großes vor. Auch Amal sorgt abseits des Rampenlichts für Schlagzeilen. Die erfolgreiche Anwältin für internationales Recht wurde kürzlich zur Gastprofessorin an der Blavatnik School of Government der Universität Oxford ernannt. Amal und George, die seit zehn Jahren verheiratet sind, scheinen trotz aller beruflichen Verpflichtungen eine perfekte Balance zwischen Karriere, Familie und ihren jeweiligen Leidenschaften zu finden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Amal und George Clooney im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Amal Clooney im Dezember 2023

Anzeige Anzeige