Amal Clooney ist jetzt Gastprofessorin an der Uni in Oxford

Amal Clooney (47) hat eine neue spannende Aufgabe angenommen. Die Menschenrechtsanwältin wurde zur Gastprofessorin für internationales Recht an der renommierten Blavatnik School of Government der Universität Oxford ernannt. In einer Mitteilung erklärte Amal laut Hello: "Ich fühle mich geehrt, wieder nach Oxford zurückzukehren, dieses Mal nicht als Studentin, sondern als Professorin." Während Amal in Großbritannien ihrer akademischen Karriere nachgeht, befindet sich Ehemann George (63) aktuell in New York, wo er in der Broadway-Produktion "Good Night, and Good Luck" auf der Bühne steht.

Die neue Rolle bringt Amal zurück an die Universität, an welcher sie einst selbst studiert hatte. Die renommierte Juristin betonte, wie wichtig ihr die Möglichkeit sei, mit der nächsten Generation von Führungspersönlichkeiten zusammenzuarbeiten und den weltweiten Zugang zur Gerechtigkeit zu fördern. Amal hat bereits an verschiedenen Universitäten unterrichtet, darunter die Columbia Law School in New York und die SOAS University of London. Als Anwältin war sie an bedeutenden Fällen beteiligt, unter anderem bei der Verteidigung von Journalisten in Ägypten und der Vertretung des ehemaligen Staatspräsidenten der Malediven, Mohamed Nasheed. Mit ihrem neuen Engagement bleibt sie nun näher am gemeinsamen Anwesen der Familie in England.

George und Amal residieren hauptsächlich in ihrem Herrenhaus an der Grenze zwischen Berkshire und Oxfordshire. Das beeindruckende Anwesen aus dem 17. Jahrhundert liegt abgeschieden auf vier Hektar Land und bietet der Familie viel Privatsphäre. Neben mehreren Schlafzimmern sorgen unter anderem ein Poolhaus und ein Spielzimmer für die Unterhaltung ihrer siebenjährigen Zwillinge Alexander (7) und Ella (7). Trotz ihrer vollen Terminkalender sind George und Amal dafür bekannt, ihre Familie an erste Stelle zu setzen. Mit ihrer Arbeit beeinflusst Amal nicht nur Studierende, sondern setzt auch ein inspirierendes Beispiel für ihre Kinder, wie sich beruflicher Erfolg und familiäre Verantwortung vereinen lassen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Amal Clooney im Juli 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Amal und George Clooney im September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige