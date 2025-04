George Clooney bringt Theaterikone Patti LuPone zum Weinen

Patti LuPone gilt als eine der imposantesten Broadway-Darstellerinnen aller Zeiten. Während eines Gesprächs im Rahmen der Variety-Reihe "Actors on Actors" erzählt George Clooney (63) der Schauspielerin, wie er sie 1980 in "Evita" und 1993 in dem Stück "Sunset Boulevard" erlebte. "Es ist so selten, dass es jemanden gibt, der das Publikum geradezu zum Schweben bringt. Bei den beiden Malen, bei denen ich dich gesehen habe, hast du die Atmosphäre und den Sauerstoff im Raum verändert", schwärmt der "Ocean's Eleven"-Darsteller. Nach diesen netten Worten kommen der Tony-Gewinnerin die Tränen. Der Filmstar scherzt daraufhin: "Du darfst doch jetzt nicht weinen – das war ein Kompliment!"

Der Sängerin geht diese Wertschätzung sehr nah, da sie sich als Broadway-Star häufig ausgebeutet fühlt. "Für Produzenten sind wir nichts Besonderes, unabhängig davon, was wir in unserer Karriere auf der Bühne erreicht haben. Wir sind die Arbeitstiere des Broadway", erklärt die gebürtige New Yorkerin. Patti müsse bei jedem Job um ein faires Gehalt kämpfen, obwohl sie seit Jahrzehnten im Showbusiness arbeitet.

George sammelt zurzeit seine eigene Bühnenerfahrung in einer Inszenierung von "Good Night, and Good Luck". Im Interview mit Patti verrät der Hollywoodstar, dass er seit rund 40 Jahren nicht mehr Teil eines Theaterstücks war und plaudert aus: "Es ist beängstigend, etwas Neues zu tun. Aber ich habe Glück. [...] Man sieht es mir nicht oft an, dass ich nervös bin."

Anzeige Anzeige

Getty Images Patti LuPone, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images George Clooney, September 2024

Anzeige Anzeige