Eindeutig: Für diesen Promi soll "Let's Dance"-Reise enden

Heute Abend ist es wieder so weit: Die Let's Dance-Promis schweben übers Tanzparkett und versuchen, ihre Tanzkünste unter Beweis zu stellen. Den Titel als Dancing Star 2025 kann jedoch nur ein Kandidat oder eine Kandidatin gewinnen – weshalb sich auch in der sechsten Liveshow wieder jemand verabschieden muss. Aber wen soll es eurer Meinung nach treffen? Wie aus einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 04. April 2025, 17:15 Uhr] hervorgeht, ist die Antwort eindeutig: Von insgesamt 1.110 Teilnehmern möchten 398 (35,9 Prozent), dass Schauspielerin Simone Thomalla (59) zum letzten Mal in der Sendung auftritt.

Es könnte jedoch auch sein, dass eine andere Dame kein Ticket in die nächste Runde bekommt. Christine Neubauer (62) erhält die zweitmeisten Stimmen: 291 (26,2 Prozent) Promiflash-Leser sind der Meinung, dass sich die "Löwengrube"-Darstellerin in der heutigen Folge von der Jury bestehend aus Motsi Mabuse (43), Jorge González (57) und Joachim Llambi (60) sowie dem Publikum verabschieden muss. Auf dem dritten Platz landet Marie Mouroum. 105 (9,5 Prozent) Teilnehmer sehen die Stuntfrau in der kommenden Woche nicht auf dem Tanzparkett.

In der vergangenen Woche endete das "Let's Dance"-Abenteuer für Paola Maria (31). Die Influencerin zitterte am Ende gemeinsam mit Simone Thomalla – es war jedoch der Tatort-Star, der gerade noch so überzeugen konnte. Paola dagegen konnte die Zuschauer nicht mit ihrem Paso Doble zu "The Plaza of Execution" aus "Zorro" begeistern und erhielt die wenigsten Anrufe – auch wenn sie von den Juroren insgesamt 20 Punkte für die Darbietung bekam.

Getty Images Evgeny Vinokurov und Simone Thomalla bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Die Kandidaten von "Let's Dance", 2025