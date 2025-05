Actionstar Tom Cruise will noch Filme drehen, bis er 100 ist

Na, da ist aber jemand sehr motiviert – die Rede ist von niemand Geringerem als Tom Cruise (62): Er gilt als einer der größten Actionstars in Hollywood. Und Filme dieser Art möchte Tom noch sehr lange drehen, wie er im Interview mit The Hollywood Reporter verrät: "Filme werde ich tatsächlich bis in meine 100er machen." Seine Leidenschaft für Action und für Stunts scheint unermüdlich zu sein. Aber auch für andere Projekte sei er weiterhin offen. "Ich werde nie aufhören. Ich werde nie aufhören, Action zu machen. Ich werde nie aufhören, Dramen und Komödien zu machen. Ich bin aufgeregt", erklärt er.

Mit seiner Rolle des Ethan Hunt wurde Tom als Actionstar berühmt – die Figur verkörpert er bereits seit 30 Jahren. Momentan läuft der achte und wohl auch letzte Teil der Filmreihe Mission: Impossible an. Im Interview mit Empire deutete der 62-Jährige bereits im Februar an, dass man den Streifen einfach gesehen haben muss. "Es ist schwierig für mich, darüber zu sprechen, weil es wirklich etwas ist, das man erleben muss", erklärte er. "Mission: Impossible – The Final Reckoning" sei "eine epische, emotionale Reise des gesamten Franchise."

Abseits seiner Karriere schreibt Tom auch mal wieder mit seinem Liebesleben Schlagzeilen. So soll er aktuell seine Kollegin Ana de Armas (37) daten. Die beiden sollen sich Anfang des Jahres kennengelernt haben und Gerüchten zufolge bereits an gemeinsamen Projekten arbeiten. Freunde des Paares beschreiben Ana als eine ruhige Persönlichkeit, die das zurückgezogene Leben von Tom teilt. "Sie passt zu ihm, weil sie keine Partys mag", verriet ein Insider gegenüber US Weekly. Die Romanze sei aber "noch recht neu und in der Anfangsphase."

Getty Images Tom Cruise, Schauspieler

Getty Images Ana de Armas, März 2025

