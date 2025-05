Nach Cassie: Diddys Verteidigerin Teny Geragos ist schwanger

Der Prozess um P. Diddy (55) sorgt an sich schon für eine Menge Schlagzeilen. Doch auch außerhalb des Gerichtssaals bleibt es spannend. Offenbar gibt es nun Baby-News innerhalb des Teams des in Ungnade gefallenen Rappers. Die Anwältin Teny Geragos erwartet ihr zweites Kind. Diese Nachricht wurde in der jüngsten Folge des Podcasts "2 Angry Men" bekannt gegeben, als der berühmte Strafverteidiger Mark Geragos (67) verriet, dass seine Tochter Teny im vierten Monat schwanger ist. Podcast-Host Harvey Levin (74) scherzte daraufhin: "Sind alle Personen in diesem Fall schwanger?"

Diddys Ex-Partnerin Cassie (38), die als erste Zeugin der Anklage aussagte, war während ihrer Zeit im Zeugenstand hochschwanger. Die Sängerin, die inzwischen ihr drittes Kind mit ihrem Ehemann Alex Fine bekommen hat, trat mit einem auffälligen Babybauch vor Gericht und sorgte damit ebenfalls für Aufsehen. Einige Beobachter vermuteten, dass sich die Schwangerschaft auf die Jury auswirken könnte. Nun bleibt die Frage offen, ob auch der Babybauch der Verteidigerin Einfluss auf die Geschworenen haben könnte.

Teny ist schon seit Beginn des Skandals Teil von Diddys Team. Im vergangenen September sorgte sie für Aufruhr, als sie den Musikproduzenten in Videos auf Social Media verteidigte. Von der Presse wurde sie aufgrund ihres berühmten Vaters auch als "Nepo-Baby-Anwältin" bezeichnet. Mark Geragos hat schon Stars wie Michael Jackson (✝50), Chris Brown (36) und Hunter Biden (55) vertreten und ist seit April auch Teil der Verteidigung Diddys. Laut Page Six soll dies Teil einer Umstrukturierung der Verteidigung gewesen sein.

Instagram / cassie Cassie Ventura und Alex Fine mit ihren Töchtern, März 2025

CHARLY TRIBALLEAU / AFP via Getty Images Teny Geragos, Anwältin

