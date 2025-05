Gesicht wirkt frischer: Hat Tom Cruise etwa nachgeholfen?

Tom Cruise (62) sorgt in Tokio derzeit für Staunen: Der Hollywood-Star präsentierte sich bei der Promotion seines neuen Films "Mission: Impossible – The Final Reckoning", der ab dem 23. Mai läuft, ungewohnt jugendlich. Im eleganten, hellgrauen Anzug wirkte Tom deutlich frischer und jünger als zuletzt, was die Gerüchteküche um mögliche Schönheitsbehandlungen erneut zum Brodeln brachte. Besonders auffallend ist sein neues Styling – eine längere Mähne mit fransigem Pony. Neben seinem durchtrainierten Körper, mit dem er auch bei einem Helikopterflug nach London auffiel, wurde zuletzt seine Beziehung zu Ana de Armas (37) heftig diskutiert. Die Schauspielerin und Tom wurden dabei mehrfach gemeinsam, zuletzt am Geburtstag von David Beckham (50), gesehen.

Experten vermuten hinter dem veränderten Aussehen des Top Gun-Schauspielers allerdings kein Skalpell, sondern Fitness und neue Lebensgewohnheiten. Dr. Kahn, ein plastischer Chirurg, erklärte gegenüber dem Magazin Daily Mail: "Es sieht nicht so aus, als hätte er sich unters Messer gelegt." Vielmehr hat Tom offenbar stark abgenommen, treibt mehr Sport und gönnt seiner Haut dank Microdermabrasion eine kleine Frischzellenkur. Von Botox oder Fillern, wie in der Vergangenheit vermutet, sei laut Dr. Kahn diesmal nichts zu erkennen. Vielmehr trage er inzwischen einen sommerlichen Teint zur Schau und verzichte scheinbar auf Alkohol und Kohlenhydrate, was sein Gesicht noch definierter wirken lasse. Ein kleiner Beauty-Trick dürfte dennoch dabei sein: Microdermabrasion soll für einen besonders ebenmäßigen Teint sorgen.

Während Tom beruflich und optisch neue Wege geht, scheint auch in sein Liebesleben Bewegung zu kommen. Seit einigen Monaten werden ihm und Ana heiße Flirts nachgesagt – und nun verdichten sich die Hinweise auf eine ernsthafte Beziehung. Besonders auffällig: In einem Instagram-Post zeigte Ana sich mit einem pinken Blümchen hinterm Ohr, das laut Freunden direkt von Tom stammen soll. Seine Liebe zu exklusiven Blumengrüßen ist kein Geheimnis – etwa schickte er früher regelmäßig Sträuße an Katie Holmes (46) oder zuletzt sogar an Shakira (48). Im engsten Freundeskreis gibt es zudem prominente Unterstützung für das neue Paar: Penelope Cruz (51), in der Vergangenheit sowohl mit Tom als auch mit Ana befreundet, soll laut Insidern mit der Romanze glücklich sein. Ana selbst, bekannt für ihren Sinn für Privatsphäre und ihr zurückgezogenes Leben in Vermont, schätzt laut einer Freundin an Tom besonders seine fürsorgliche Art und sein großes Bedürfnis nach Sicherheit. Wie bereits in unserer früheren Berichterstattung erwähnt, wurde das Paar schon mehrfach Seite an Seite bei Events in London gesichtet – weitere Liebesbeweise lassen wohl nicht lange auf sich warten.

Getty Images Tom Cruise, Juni 2022

Instagram / ana_d_armas Ana De Armas zeigt sich auf Instagram mit ihrem Hund und einer Blume im Haar

