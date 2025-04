Vor Tod: Val Kilmer kämpfte jahrelang gegen Kehlkopfkrebs

Traurige Nachrichten erschüttern Hollywood: Vor wenigen Stunden wurden die tragischen Neuigkeiten von Val Kilmers (✝65)Tod bekannt. Der Schauspieler soll an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben sein. Doch auch zuvor hatte ihm seine Gesundheit schwer zu schaffen gemacht. 2015 wurde der "Batman"-Star mit Kehlkopfkrebs diagnostiziert. Die Erkrankung machte er jedoch erst rund zwei Jahre später öffentlich. Im Interview mit The Hollywood Reporter sprach er damals erstmals öffentlich über den schweren Schlag und wie sie sich seine Einstellung zum Leben daraufhin geändert habe. "Ich war zu ernst. Ich war zu enttäuscht, wenn Dinge wie Oscars und Anerkennung ausblieben", reflektierte Val.

Seine Diagnose hatte der Top Gun-Darsteller zwar zunächst zwei Jahre lang geheim gehalten. Als er 2015 nach einer Blutung aus dem Hals ins Krankenhaus gebracht wurde, kamen jedoch erste Gerüchte über eine Krebserkrankung auf. Diese bestritt er zu dem Zeitpunkt öffentlich. "Danke für all Ihre liebevolle Unterstützung. Aber ich hatte keinen Tumor, oder eine Tumoroperation, oder irgendeine Operation", schrieb er auf Facebook und erklärte: "Ich hatte eine Komplikation, bei der die beste Art der Versorgung darin bestand, unter dem wachsamen Auge der Intensivstation der UCLA zu bleiben. Freunde, die meine spirituellen Überzeugungen kennen, haben mir geholfen und waren sehr einfühlsam und freundlich, weil sie dafür gesorgt haben, dass es möglichst wenig Klatsch und dummes Gerede gibt."

In den vergangenen Jahren hatte der Hollywoodstar das Rampenlicht vermehrt gemieden. Für die Fortsetzung des Films "Top Gun" kehrte er 2022 jedoch noch einmal an die Seite von Tom Cruise (62) zurück. Dieser erinnerte sich in der Show "Jimmy Kimmel Live!" an die Dreharbeiten mit Val. "Ich möchte nur sagen, dass es ziemlich emotional war. Er ist so ein kraftvoller Schauspieler, dass er sofort wieder zu dieser Figur wurde", schwärmte Tom von seinem Co-Star.

Anzeige Anzeige

Getty Images Val Kilmer, 2004

Anzeige Anzeige

Getty Images Val Kilmer im Oktober 2007

Anzeige Anzeige