Ist Lola Weippert deswegen bei "Temptation Island" raus?

Lola Weippert (29) ist bei Temptation Island raus. Fünf Jahre diente sie als Gesicht und begleitete neun Staffeln der kontroversen Realityshow und ihres Promi-Ablegers Temptation Island V.I.P. als Moderatorin. Vor Kurzem wurde jedoch bekannt, dass die Radiomoderatorin durch Janin Ullmann (43) ersetzt wird. Nicht nur die Fans waren von der Änderung überrascht – Gerüchten zufolge auch Lola selbst. Laut Bild soll sie lange selbst nicht gewusst haben, dass ihre Tage gezählt sind. Angeblich sei sie bis zuletzt davon ausgegangen, dass sie auch durch die achte Staffel der Normalo-Variante führen würde.

Einer der Gründe für ihr Aus soll mutmaßlich ihre komplizierte Art am Set gewesen sein. Hinter den Kulissen sei Lola im Umgang sehr schwierig gewesen. Bei den Zuschauern und treuen Fans der Show hingegen kam sie immer gut an. Nach der Bekanntgabe des Moderationswechsels häuften sich daher viele enttäuschte Kommentare. "Ohne Lola ist es nicht 'Temptation'" oder "Schade, ich fand Lola toll", beklagten User auf Instagram.

Mittlerweile wird Lola ihrer ehemaligen Show nicht mehr hinterhertrauern: Wie am Freitag bekannt wurde, hat sie längst das nächste Format an Land gezogen. Schon bald startet eine neue Datingshow namens "City of Love" für die ARD-Mediathek, moderiert von der Blondine – das berichtet der SWR. Genauere Details zum Konzept der Show sind bislang noch nicht bekannt.

Lola Weippert, Moderatorin

Lola Weippert, Moderatorin

