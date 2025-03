"Kam ganz anders": Kim Gloss gibt erste Details zur Geburt

Vor wenigen Tagen begrüßte Kim Gloss (32) ihr drittes Kind auf der Welt. In ihre Tochter, die auf den Namen Rosa hört, ist die Influencerin schon jetzt ganz vernarrt. Auf Instagram teilt die frischgebackene Mama nun ihren Geburtsbericht mit ihren Fans. "Es kam alles ganz anders. Der errechnete Geburtstermin war am 13. April und der geplante Kaiserschnitt war am 4. April [...] Wenigstens habe ich jetzt mal was anderes erlebt. Nicht so geplant ins Krankenhaus gehen und den Kaiserschnitt machen, sondern die Kleine hat sich den Geburtstermin selbst ausgesucht", berichtet Kim ihrer Community.

Zwei Nächte vor der Geburt habe Kim gemerkt, dass irgendwas anders sei – Wehen, die sich wie Periodenschmerzen anfühlten, bereiteten ihr schlaflose Nächte. Im Bett sei dann ihre Fruchtblase geplatzt und es ging Schlag auf Schlag. "Also jetzt weiß ich, wie sich richtige Wehen anfühlen", resümiert die Musikerin. Im Krankenhaus waren Kim und ihr Mann Alexander Beliaikin sehr nervös. Doch alles war vergessen, als Rosa geboren wurde. "Um 3:33 Uhr war sie da. 49 cm und 3485 Gramm. Sie hat uns so verzaubert. Ich habe auch eine ganz besondere Verbindung zu ihr", schwärmt Kim.

Kim machte die Geburt ihres Töchterchens vor wenigen Tagen auf Social Media bekannt. "Willkommen Rosa. 20.03.2025. 3:33 Uhr", schrieb die ehemalige DSDS-Teilnehmerin zu einem ersten Foto ihres Nachwuchses, auf dem er friedlich in ihren Armen schlummert. Kims Kinder Amalia und Golda lieben ihr Geschwisterchen auch schon sehr. Die besonderen Momente des Kennenlernens hielt Kim ebenfalls im Netz in Form eines süßen Schnappschusses fest. "Das schönste Kennenlernen", schwärmte die Bloggerin total stolz.

Anzeige Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrer Tochter Rosa, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und Alexander Beliaikin, September 2024

Anzeige Anzeige