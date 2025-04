Große Pläne: Knossi möchte im Alter in die USA auswandern

Jens Knossalla, besser bekannt als Knossi (38), hat überraschende Pläne für die Zukunft enthüllt: Der Entertainer und Streamingstar denkt über eine Auswanderung in die USA nach. In einem kürzlichen Twitch-Stream erklärte er, dass er seinen Lebensabend in Amerika, genauer gesagt in Las Vegas, verbringen möchte. "Ich werde dort meinen letzten Lebensabschnitt verbringen", verkündete Knossi und gab an, bereits Immobilien zu sichten. Wichtig sei ihm dabei, dass seine Entscheidung unabhängig von finanziellen Vorteilen getroffen wurde. "Ob ich Steuern spare, ist mir alles s****ßegal", stellte der 38-Jährige klar. Besonders reizen ihn das milde Klima, die Freizeitmöglichkeiten und die Aussicht auf ein entspanntes Leben fernab der Kamera.

Seine Pläne sorgten in der Community für gemischte Reaktionen. Während einige Fans Verständnis für den Wunsch nach einem ruhigeren Lebensstil äußerten, zeigten sich andere skeptisch, ob Knossi wirklich in den Ruhestand gehen würde. Ein User schrieb: "Als ob Knossi sich irgendwann zur Ruhe setzt, der liebt doch die Kamera." Der Entertainer jedoch zeigt sich entschlossen und erklärte, dass er voraussichtlich mit 65 Jahren endgültig die Streamingwelt verlassen möchte. In Las Vegas wolle er dann gelegentlich Hobbys wie etwa dem Spielen an Spielautomaten oder dem Besuchen hochkarätiger Restaurants nachgehen.

Knossi, der sich selbst als "König des Internets" bezeichnet, hat sich in den vergangenen Jahren zur festen Größe der deutschen Unterhaltungslandschaft entwickelt. Neben seiner Karriere als Streamer erlangte er auch als Moderator, Musiker und Schauspieler Bekanntheit. Privat zeigte er sich oft emotional und setzte sich in Streams mit Themen wie Freundschaft und Loyalität auseinander. Enttäuscht zeigte er sich zuletzt außerdem über einige zwischenmenschliche Erlebnisse, zum Beispiel in der Freundschaft mit Elton (54). Diese durchaus persönliche Komponente macht ihn für viele Fans nahbar und authentisch. Ob er seinen Traum von einem Leben in Las Vegas tatsächlich realisiert, bleibt vorerst offen – fest steht jedoch, dass der Entertainer immer wieder für Überraschungen gut ist.

Wenn Knossi wirklich in Rente geht – was meint ihr, wie lange wird er das aushalten? Er schafft das kein Jahr, der braucht seine Community! Vielleicht bleibt er ja wirklich in Vegas, wer weiß? Ergebnis anzeigen