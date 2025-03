Aus diesem Grund ist Knossi enttäuscht von TV-Kollege Elton

Bei seinem Auftritt in der Show Schlag den Star am 15. März 2025 stellte sich Knossi (38) dem ehemaligen Fußballprofi Max Kruse (37). Auch abseits des Wettkampfs sorgte eine Situation für Aufsehen: In einem Twitch-Stream machte Knossi seiner Enttäuschung über den bekannten Moderator Elton (53) Luft. Eine Woche vor der Show hatte er seinen Freund nämlich um Tipps für das Match gebeten. Eltons Reaktion traf ihn jedoch hart – dieser soll ihm nämlich geantwortet haben: "Ich werde dir doch nicht helfen, wir laufen gegeneinander." Grund dafür sollen also die konkurrierenden TV-Sender der Fernsehpersönlichkeiten gewesen sein: Während Knossi für ProSieben antrat, war Elton zur gleichen Zeit auf RTL mit der Show "Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli" zu sehen. "Hat mir echt mein Herz gebrochen", kommentierte Knossi die ernüchternde Rückmeldung sichtlich emotional.

In seinem Stream sprach Knossi offen über die emotionale Verletzung, die die Aussage bei ihm hinterlassen hatte. "Da war ich wirklich mal den Tränen nahe. Weiß ich noch, weil ich das nicht verstanden hab", erklärte er seinen Zuschauern. Für ihn habe die Freundschaft zu Elton über der Konkurrenz der beiden Shows gestanden. "Wir sind doch Freunde, was juckt es uns denn, welche Sendung gerade hier irgendwie läuft?", wunderte sich Knossi. Auch in den sozialen Netzwerken diskutierten Fans über die Situation. Einige spekulierten, dass Eltons Verhalten womöglich mit seiner Vergangenheit bei ProSieben zusammenhängen könnte, bevor er zu RTL wechselte. Ob dies wirklich eine Rolle spielte, bleibt jedoch unklar.

Knossi und Elton kennen sich schon länger und pflegen eigentlich ein freundschaftliches Verhältnis. Elton, mit bürgerlichem Namen Alexander Duszat, ist schon seit Jahrzehnten im deutschen TV-Geschäft tätig. Jens Knossalla alias Knossi hat sich in den letzten Jahren als Entertainer etabliert. Seine Karriere begann auf Twitch und in Reality-TV-Formaten. Seinen Wettkampf bei "Schlag den Star" verlor Knossi übrigens – was viele Fans als ungerecht empfanden.

RTL / Raab ENTERTAINMENT / Markus Hertrich Stefan Raab, Elton und Bully Herbig

Joyn/Willi Weber Dilara und Max Kruse und Knossi und Lia bei "Schlag den Star"

