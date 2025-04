Kurz vor der Geburt: Romina Palm gibt Update zu ihrem Baby

Endspurt bei Romina Palm (25): In wenigen Wochen kommt ihr erstes Baby zur Welt. Die Influencerin meldet sich auf Instagram mit einem Update zu ihrer Schwangerschaft. Der letzte Ultraschalltermin sei abgehakt, erzählt sie. "Der Bauch-Maus geht es blendend", freut sich Romina und fügt hinzu: "Sie liegt immer noch mit dem Kopf im Becken, es hört sich also alles gut an." Passend dazu postet sie ein Ultraschallbild ihrer ungeborenen Tochter, das sie von ihrem Arzttermin mitnehmen konnte.

Über die gute Nachricht freuen sich Rominas Fans ganz bestimmt – noch vor wenigen Tagen stand es weniger gut um die ehemalige GNTM-Kandidatin. Sie litt unter starker Übelkeit und musste sogar im Krankenhaus behandelt werden. "So stark hatte ich das noch nie… Von jetzt auf gleich konnte ich nicht einmal einen Schluck Wasser in mir behalten", schilderte Romina. Nach einer Nacht im Krankenhausbett wurde sie jedoch wieder entlassen.

Bei Romina ist aktuell jede Menge los. In der vergangenen Woche verließ sie gemeinsam mit ihrem Freund Christian Wolf dessen Haus in Südafrika, in dem das Paar die letzten Monate verbracht hat. Für die letzten Schwangerschaftswochen zieht es die beiden näher Richtung Heimat. Den April werden sie zunächst in Wien verbringen, wohin es danach geht, ist noch nicht bekannt. "Wir schauen und planen gerade im Hintergrund, wo unsere Base sein wird", verkündete Romina kürzlich auf Instagram und sprach auch über die Möglichkeit, nach der Geburt endgültig auszuwandern.

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm im März 2025

