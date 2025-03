Wird schwangere Romina Palm Christian zuliebe auswandern?

Romina Palm (25) ist derzeit in freudiger Erwartung ihres ersten Nachwuchses. Von ihren Umständen lässt sich die Influencerin jedoch nicht bremsen und ist ständig auf Achse. Neben Reisen und Besuchen bei ihrer Familie in Deutschland verbringt sie ihre Zeit aktuell in Südafrika, gemeinsam mit ihrem Freund Christian Wolf. "Mein Freund hat hier in Kapstadt ein Haus, in dem er den Winter verbringt", erzählt sie auf Instagram. Den Rest des Jahres nennt der Fitnessguru Zypern sein Zuhause. An ihrem eigentlichen Wohnort Köln scheint die werdende Mama nur noch selten anzutreffen zu sein. Wird Romina also nach der Geburt offiziell auswandern, und wenn ja, wohin? Ganz so sicher ist sie sich da wohl selbst noch nicht: "Wir schauen und planen gerade im Hintergrund, wo unsere Base sein wird."

Eins steht für Romina fest: Dauerhaft nach Köln zurückkehren möchte sie nicht. "Ich fühle mich dort, um ehrlich zu sein, nicht mehr wohl", gesteht sie und fügt hinzu: "Vor allem, wenn die Kleine jetzt kommt, muss sich einiges ändern." Ihren Sprössling getrennt von ihrem Freund aufzuziehen und eine Fernbeziehung zu führen, scheint für die 25-Jährige nicht infrage zu kommen. Die kommenden Wochen plant sie nun erst mal in Südafrika zu verbringen.

Aktuell genießt Romina das dritte Trimester in vollen Zügen. Dennoch gibt es einige Dinge, auf die sie sich nach der Schwangerschaft besonders freut. "Sushi essen, Botox (Ups, ja, das hat sie gesagt, aber ich bin ehrlich zu euch), generell Freiheit, was das Essen angeht – nicht mehr bei allem nachfragen. Massage, auf dem Bauch schlafen und Medikamente nehmen", lauten die Punkte auf Rominas After-Geburt-Liste.

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf, Januar 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

