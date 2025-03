Nach Klinikaufenthalt: Romina Palm durfte wieder nach Hause

Erst vor wenigen Stunden berichtete Romina Palm (25), dass sie die Nacht im Krankenhaus verbringen musste. Das schwangere Model litt unter schwerer Übelkeit. Doch sie gibt Entwarnung: Sie durfte wieder heim. In ihrer Instagram-Story erklärt die werdende Mama erleichtert: "Dreimal dürft ihr raten, wer nach Hause darf. Wir zwei." Appetit scheint Romina nach ihrem kurzen Klinikaufenthalt direkt wieder zu haben: Auf dem Heimweg belohnt sie sich erstmal mit einer leckeren Laugenstange.

Vor 24 Stunden ging es Romina alles andere als gut und sie musste sich ständig übergeben. "So stark hatte ich das noch nie… Von jetzt auf gleich konnte ich nicht einmal einen Schluck Wasser in mir behalten", berichtete die 25-Jährige. Im Krankenhaus wich ihr ihr Partner und Vater ihres Babys, Christian Wolf, nicht von der Seite. "Obwohl ich ins Auto gebrochen habe, hat er die ganze Nacht mit mir verbracht", schwärmte die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin in ihrer Story.

Erste Übungswehen bereiteten Romina vor wenigen Tagen bereits Probleme. Bis zur Geburt ihrer Tochter dauert es noch – das dritte Trimester ist aber bereits angebrochen. Ihren Nachwuchs will sie allerdings nicht in ihrer aktuellen Wahlheimat Kapstadt, sondern in Deutschland auf die Welt bringen. "Da wir unser Küken in Deutschland zur Welt bringen wollen, sind wir heute zurückgeflogen", erklärte Romina im Netz ihren Fans.

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm im Januar 2025

Anzeige Anzeige